Grave crisis política institucional en la Provincia con un final imprevisible

Por Darío H. Schueri



(Desde Santa Fe). - Lo adelantamos en nuestra columna bajo el subtítulo “Sain siempre vuelve”: se avecinaba una crisis institucional y política -también anticipada el pasado jueves en el parlamento por un legislador- cuyas derivaciones podrían ser insospechadas. Por lo pronto, ya le costó al secretario de Justicia Gabriel Somaglia, el apartamiento de su rol en la coordinación de los concursos para la designación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Pública de la Defensa Penal.

Somaglia es otra de las “víctimas” de la apertura en Brasil de los celulares secuestrados en noviembre del 2021 a funcionarios de Sain, durante un allanamiento llevado a cabo en la delegación Rosario del Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal, y cuyos contenidos (de varios terabyte) podrían provocar un huracán similar al Ian que en estos momentos azota sur de La Florida en EE.UU..

El que también resultó afectado por los chats de audios reenviados por Sain a sus grupos de trabajo, fue el CEO y principal accionista del Diario El Litoral de esta capital, Nahuel Caputto, quien habría escuchado los audios mientras participaba en una reunión de ADEPA en El Calafate. En el registro sonoro, Sain comenta -con sus amigos- que "a las autoridades del gobierno le caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal"; a la vez que pidió "poner un grupo para trabajar esto".

"Recién tuve una larga charla con el gobernador, acordamos ir en nuestros términos perfilando a Nahuel Caputto. Quiere ir contra él, quiere ir fuerte en San Lorenzo. Pero particularmente contra Nahuel Caputto y una empresa que es la constructora del socialismo, con la que sigue financiando el grueso de la prensa" señala en uno de los audios Sain, involucrando en forma directa a Omar Perotti.

Y el diputado nacional, Roberto Mirabella, también quedó envuelto en el escándalo que sacude los cimientos del gobierno provincial, aún sin reacción. "Me lo pidió Mirabella", afirma Sain al pedir a su equipo de colaboradores que busque información con el objetivo de armar una causa que vincule al ex ministro de Seguridad, el ahora diputado radical Maximiliano Pullaro, con el ex jefe de Drogas de la zona sur, Alejandro Druetta, quien fue condenado por narcotráfico.

La polémica ya llegó al Congreso nacional, donde legisladores de la oposición piden que se pronuncie tanto Perotti como el presidente, Alberto Fernández, considerando que Sain hoy es funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.



LAS REPERCUSIONES NO

SE HICIERON ESPERAR

El jefe de la bancada de diputados radicales Maximiliano Pullaro, opinó que es de "una gravedad institucional única en la Provincia de Santa Fe" lo que ocurre. "Primero que se pretenda disciplinar, subordinar a través de investigaciones penales falsas, de noticias falsas, a empresarios, a periodistas y a dirigentes políticos y sindicales de Santa Fe. Queda claro en los audios que la lógica de Sain era la de ser un instrumento para las máximas autoridades de la provincia de Santa Fe que permitieron que esto suceda, no era un eslabón perdido".

Por su parte, el presidente del bloque de senadores radicales Lisandro Enrico (UCR-General López) hizo notar su "estupor" al "escuchar a este hombre, él no sabía ni conocía de seguridad, ni tenía un compromiso con la seguridad de los santafesinos, y que además de tener un marcado desprecio a la Provincia de Santa Fe, y que en realidad se dedicaba al espionaje ilegal.

A su turno el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en diputados Julián Galdeano, observó “con mucha preocupación los audios que se fueron difundiendo. No son solo ahora los clásicas agresiones y comentarios al estilo Sain, propios de cuando fue ministro, sino porque ahora contienen y adquieren una gravedad institucional diferente, al aparecer involucrados sea en primera persona, o porque se los menciona, o porque ellos mismos hablan, a funcionarios del Poder Ejecutivo y de dirigentes políticos muy cercanos al gobernador. Creo que obliga a que el propio gobernador lo aclare, que deslinde responsabilidades”, sugiere Galdeano.

En la emisora Cadena EME, la diputada socialista Clara García dijo que "los audios que escuchamos son de gravedad institucional. Queremos escuchar al gobernador. También es fruto del vale todo"; mientras que el Comité Nacional de la UCR con la firma de su titular Gerardo Morales nacionalizó el conflicto político-institucional al solidarizarse con Maximiliano Pullaro, Nahuel Caputto, y pedirle al Gobernador Omar Perotti, al diputado Roberto Mirabella que “den explicaciones ante la innumerable cantidad de pruebas”.

Gabriel Real, titular del PDP y diputado provincial aseveró que “transitamos días complejos en la provincia de Santa Fe. Nos preocupa la idea de persecución política que sobrevuela en la filtración de los últimos audios que evidencian operaciones políticas y ponen en el centro de la escena, una vez más, al ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, por espionaje ilegal”

También la diputada de Encuentro Republicano Federal, Betina Florito tuiteó: “tibia decisión el Gobernador Omar Perotti para con el Secretario de Justicia Gabriel Somaglia, quien incurrió en acciones antidemocráticas, gravísimas institucionalmente, y lamentablemente sigue en su cargo”.

Con anterioridad, el diputado radical Fabián Bastìa ya le había solicitado la renuncia a Somaglia, para después enfrascarse en un ácido debate mediante redes sociales con el diputado Roberto Mirabella, quien tuiteó: “las víctimas son las y los santafesinos. Víctimas de que durante tantos años se le abrió la puerta al narcotráfico. Víctimas de jefes de policías narcos. En síntesis, víctimas de la gestión de Pullaro como ministro.

Bastia, sin cortapisas le respondió a Mirabella que “empiece a hacerse cargo, atento la información ud. integra un grupo de personas con Sain, Cotichini, Somaglia entre otros cuyo jefe es Perotti que organizadamente realizaba actos ilegales o sea forman parte de una organización criminal. Eso se denomina asociación ilícita”.

Mientras el Gobierno provincial mantuvo un incómodo silencio, con decisiones como apartar a Somaglia de los concursos del MPA y por ahora resistiendo los pedidos de renuncia para este funcionario, fue Mirabella el único que salió con un comunicado para ensayar una defensa -ver aparte-.

La influyente Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) "repudia enérgicamente el plan de espionaje y criminalización contra un editor periodístico de Santa Fe por parte del ex ministro de seguridad de esa provincia, Marcelo Saín". Y al mismo tiempo, solicitó que "el Poder Ejecutivo provincial tome distancia de los dichos aludidos a través de un claro y contundente repudio".

El Comité Nacional del radicalismo también planteó su rechazo "a la persecución contra Maximiliano Pullaro". "El gobernador, Omar Perotti, el diputado nacional, Roberto Mirabella, y los funcionarios y ex funcionarios involucrados deben dar explicaciones y responder frente a la innumerable cantidad de pruebas", señala el documento.