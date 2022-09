Atlético lo dio vuelta y habrá clásico

(Por Darío Gutiérrez). - La noche arrancó complicada, pero terminó feliz. Atlético dio vuelta un resultado adverso ante Colón y festejó la clasificación a las semifinales de la Copa Santa Fe, frente a sus socios que en buen número se acercaron al Monumental para alentar al equipo de Gabriel Bessone, un mix entre jugadores de Liga Rafaelina y profesionales del plantel de Ezequiel Medrán. Esto posibilitó que en fecha a confirmar (podría ser el 11 o 12 de octubre), después de 30 años -la Reválida fue el último antecedente- jueguen por otro torneo que no sea Liga, 9 de Julio y Atlético, en el Germán Soltermam.

El partido tuvo en el primer tiempo un trámite parejo, con un leve mejor manejo de pelota del equipo santafesino, mientras que Atlético se vio desconectado y con poca participación de los jugadores que podían darle un salto de calidad en el juego, como Faría o Mauro Albertengo.

El equipo sabalero intentaba ser prolijo, jugar por abajo, con Farioli y Troncoso iniciando las jugadas. Y buscando terminarlas con Deboli. Y precisamente el "9" visitante en el cuarto de hora metió una buena diagonal del medio hacia la izquierda contra el off side del fondo rafaelino, y tras recibir pese a no tener buen ángulo pudo meter un gran derechazo chanfleado que pegó en el segundo palo de Pezzini y se metió para el 1 a 0.

El equipo celeste sintió el impacto y tras cartón en una jugada de pelota parada se lo perdió Nardelli para la visita.

Pero paulatinamente se fue asentando el medio campo local, y más allá de tirar varios pelotazos, al menos generó Atlético jugadas de pelota parada, aunque no siempre las aprovechó.

En el segundo tiempo se esperaba más presión de Atlético y con el correr de los minutos lo fue logrando. Mauro Albertengo se tiró unos metros atrás, y junto con Faría fueron mostrándose como los puntales de la recuperación.

Así también llegaron un par de chances propicias, primero de Portillo que se fue alta, y luego de Jappert, también de cabeza, apenas por sobre el horizontal.

Hasta que Fugas le tomó groseramente de la camiseta a Mauro Albertengo en el área y Cavallero marcó el penal, que con mucha autoridad cobró Gino. El más chico de los Albertengo ponía así el empate y empezaba otro partido.

El duelo se ponía interesante, con menos control de pelota y los dos siendo más verticales. En Atlético ya estaban Ceccherini y Colombatti por Portillo y Rossi, cambios buscando tener mayor presencia ofensiva.

Y fue así que pasada la media hora Faría armó una muy buena jugada sobre la izquierda y entrando al área fue derribado por Cura, que ya tenía amarilla y además de cometer penal, dejó a su equipo con un hombre menos. Esta vez Gino buscó el medio del arco, ante un Ibáñez que fue a su izquierda. Atlético pasó a ganar y después lo supo aguantar sin mayores inconvenientes.

La noche terminó de la mejor manera y se vienen semanas muy especiales.



ATLÉTICO 2 - COLÓN 1

Estadio: Monumental.

Árbitro: Lucas Cavallero. Asistentes: Matías Coria y Sebastián Osudar.Cuarto árbitro: Andrés Gariano.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Facundo Nadalín, Kevin Jappert, Mateo Castellano y Marco Rossa; Ayrton Portillo, Gonzalo Alassia, Ignacio Rossi y Franco Faría; Mauro Albertengo y Gino Albertengo. Sup: Agustín Grinóvero, Alexandro Ponce y Juan Flores. DT: Gabriel Bessone.

COLÓN DE SANTA FE: Matías Ibáñez; Luciano Cura, Elías Fugas, Gian Nardelli (Julián Glovocic), Nicolás Utrera; Facundo Taborda (80' Jesús Olmedo), Tomás Moschión, Brian Farioli, Nahuel Curcio; Natanael Troncoso (62' Estéfano Moreira) y Franco Déboli. Sup: Enrico, Schilshting y Aranda. DT: Facundo Besada.

Primer tiempo: a los 15' gol de Deboli (C).

Segundo tiempo: a los 20' y 33' goles de Gino Albertengo (AR).

Incidencia: a los 32' del ST exp. Fugas (C).