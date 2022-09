El destacado economista, Dr. Ernesto O'Connor brindó ayer una charla en el marco de la agenda de actividades que organiza la Sociedad Rural de Rafaela, previo a la Expo 2022 que comenzará la semana próxima. En diálogo con este medio, el especialista detalló los objetivos de la charla que se efectuó ante una importante cantidad de público en el Salón Centenario, su visión respecto a temas que, actualmente, preocupan a todos los argentinos: inflación, dólar, política oficial para el sector agropecuario y posibles soluciones para estas problemáticas.

En primer lugar, hizo hincapié en el análisis del dólar, sus innumerables variantes y conflictos: "La economía argentina tiene varios problemas. Uno de ellos es que hace 10 años estamos en estanflación, es decir, estancamiento más inflación. Nos acostumbramos al estancamiento, a este nivel de producción cada vez más bajo. No tomamos conciencia de que hay que recuperar la cultura de la producción y del crecimiento. El nivel de producto interno bruto, la producción de todo el país de 2022 es prácticamente la misma que en 2012, con 6 millones y medio más de habitantes. Somos todos más pobres".

En segundo lugar, se refirió a la inflación como problema central: "El problema de la inflación es el problema dominante de la Argentina. Los problemas de alta inflación tienen solución integral, más compleja. El dólar soja es un parche para resolver el problema del Banco Central, se hizo para eso. Genera un montón de desequilibrio intracadena, cambia los incentivos de los productores... Según la Bolsa de Comercio de Rosario, vamos a tener 6 millones y medio menos de toneladas de trigo por la sequía, con lo cual, va a haber menos dólares del trigo".

Como reflexión y analogía, O'Connor utilizó el término ya varias veces escuchados por todos: 'La frazada corta'. "El Banco Central sigue con la frazada corta, con el tema de las reservas. Es una frazada corta apolillada, con agujeros por todos lados, que no tiene mucho destino. Los procesos de alta inflación requieren soluciones integrales. Hay rumores de desdoblamientos cambiarios, de algún plan que podría estar elaborando el equipo de Massa en torno a acuerdos de precios y salarios, congelamientos. No se deberían tomar medidas aisladas, sino planes de estabilización y crecimiento que implican un cambio de régimen. El escenario es complejo y, en ese sentido, hay muchos interrogantes. No está claro qué es lo que va a pasar. Esto requiere un gobierno fuerte, creíble, confiable, con medidas que logren cambiar precios relativos y los incentivos de la economía".

Pero bien, si entonces la solución existe y se puede llevar adelante, cuál es el obstáculo que enfrenta el gobierno actual o qué es lo que se necesita para aplicar y resolver. Al respecto de esto, el economista respondió: "En Argentina ningún plan ha tenido totalmente éxito o han tenido éxito algunos años y después terminaron en crisis. Hacen falta acuerdos de largo plazo, gobiernos que generen consenso, políticas de estado. De momento, eso no se vislumbra; hay coaliciones con muchas internas, hay dificultades de diálogo y escucha".

Como bien se sabe, a este gobierno le queda bastante que hacer por delante. El país vive tiempos de absoluta incertidumbre con respecto al escenario económico y político y, como resultado, hay más preguntas que respuestas. O'Connor desde su visión analítica, observa lo siguiente: "Esta forma de organización social y económica que lleva 20 años, desde 2012 está agotada, y buena parte de la sociedad está harta de este funcionamiento de la vida de los argentinos. Yo creo que un gobierno que sincere esto y plantee un programa creíble debería tener consenso. Pero no es fácil, la calle va a ser algo difícil. Creo que habría que sincerar la situación, mostrar un norte. La Argentina tiene todo para salir en materia productiva, tiene infinidad de condiciones para recuperarse muy rápido".

Ya en la charla, el economista planteó los puntos de vista del CRA (Confederación Rurales Argentinas) del cual es consultor: políticas hacia el sector agropecuario y agroindustrial, lo que sucede con las carnes, la lechería, las economías regionales y los granos. La charla tuvo un gran componente de cómo se observa la política hacia el sector y las cadenas, y hacia dónde puede ir en el futuro.



SOBRE ERNESTO O'CONNOR

Es consultor de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), economista del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) y director de la Maestría en Economía Aplicada y de Posgrados en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina.

Además, es investigador en temas de desarrollo regional y competitividad, y profesor de Crecimiento y Desarrollo Económico, Argentina en el Mundo y Taller de Tesis.