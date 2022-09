Casi el 97% de los encuestados recomienda el uso del programa

La Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela, Cecilia Gallardo, presentó junto a su equipo, el informe de evaluación del primer año de implementación del programa Ojos en Alerta. En el informe se presentan datos de las encuestas realizadas a vecinos y vecinas adherentes al programa de seguridad ciudadana.

Participaron el intendente Luis Castellano; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, y todo su equipo de trabajo; representantes de las distintas fuerzas de seguridad que conforman el Comando Unificado; entre otros.

Por su parte, Cecilia Gallardo explicó: "Desde hace varios meses trabajamos en esta evaluación. Desde el programa Rafaela Evalúa se hicieron encuestas, entrevistas y se analizó información ya existente. Los datos obtenidos son muy valiosos para que la Secretaría de Prevención en Seguridad pueda reflexionar sobre el trabajo realizado y pueda planificar cómo seguir".

Entre los datos más importantes, se puede señalar que el 96,8% de las personas encuestadas recomiendan el programa. Además, el 82,3% indicó estar satisfecha con la respuesta brindada, en tanto que el 92,5%, remarcó la inmediatez de dicha respuesta. Con esos datos se puede concluir que el desempeño del primer año de implementación es positivo.

"Un dato al que llegamos que nos parece muy significativo es el alto nivel de compromiso de la ciudadanía con la seguridad. El 70% dijo que participa porque cree que es importante involucrarse. A nosotros nos parece que eso es fundamental para que el programa funcione, así como también la articulación con otros actores del territorio como vecinales y todos los organismos vinculados a la temática"; detalló Cecilia Gallardo.

Al respecto, Maximiliano Postovit remarcó: "Quiero dejar en claro que a Ojos en Alerta no lo llevamos adelante solos, sino que se hace con los vecinos, con las distintas instituciones y empresas que participan, con la Federación de Entidades Vecinales. Por lo tanto, sin la participación de la ciudadanía en la prevención comunitaria, este programa no funcionaría. Por eso, celebro que muchos rafaelinos se sumen, se involucren en la seguridad ciudadana. Esperamos mucho más adherentes. Ese es el desafío que tenemos hoy en día, y que obtenemos de la evaluación presentada hoy".

Finalmente, el secretario de Prevención en Seguridad agradeció a "Rafaela Evalúa y a todo su equipo por participar del programa Ojos en Alerta. Contamos con la presencia de las autoridades que integran el Comando Unificado, demostrando la confianza que existe en el programa y la coordinación que mantenemos con las fuerzas de seguridad en la ciudad".

El informe está disponible en el sitio web de Rafaela Evalúa http://evalua.rafaela.gob.ar/ o bien en el siguiente enlace https://bit.ly/evaluacionojosenalerta



¿CÓMO SER PARTE

DE OJOS EN ALERTA?

Registrándote en el formulario de la página web de la Municipalidad de Rafaela, en www.rafaela.gob.ar

Se te solicitará nombre y apellido, DNI, domicilio, número teléfono celular y correo electrónico. Una vez inscrito, recibirás una capacitación para acceder al sistema, aportando información únicamente de seguridad a través de WhatsApp. Se recibirán videos, mensajes de texto, de voz, fotos y ubicación. No se pueden hacer llamadas ni videollamadas.



LA IMPORTANCIA

DE REGISTRARSE

Porque tu aporte es fundamental para prevenir las situaciones de inseguridad que te puedan ocurrir a vos o a un tercero.

Para más información, se puede escribir al correo electrónico [email protected],o bien, llamando a la GUR a los números de teléfono 442187/90.