Para Perotti, la oferta salarial "es inalterable"

En el primer día del segundo paro de 72 horas que llevan adelante los docentes nucleados en AMSAFE, recordando que la semana pasada se había confirmado continuar con el plan de lucha luego de llevar a cabo la misma medida exigiendo una mejora salarial, el gobernador Omar Perotti ratificó este martes que "la oferta es inalterable" y recordó que "el 90% de los trabajadores" estatales "acordó la política salarial" propuesta por la provincia en la última paritaria. En ese sentido, admitió que "son tensiones propias en momentos de inflación", pero destacó que la propuesta a los docentes provinciales "está entre las mejores del país" y por eso aspira a poder tener "una pronta resolución".

El mandatario provincial realizó declaraciones en el marco de una licitación de 219 viviendas realizada en Rafaela y allí sostuvo: "La oferta es inalterable. Cuando decimos algo es porque lo cumplimos, en marzo nos comprometimos a reunirnos en septiembre y si el porcentaje de diciembre hay que revisarlo se tomara la decisión", confirmó Perotti respecto al 31% por ciento escalonado en cuatro cuotas y al que se suma una cláusula de revisión. "Son las tensiones propias que existen en momentos de inflación, cuando el poder adquisitivo decae y cada sector plantea reclamos", razonó Perotti respecto a la huelga de 72 horas que llevan adelante por segunda semana consecutiva los docentes nucleados en AMSAFE, pero recordó que "el 90% de los trabajadores acordó la política salarial". "La propuesta está entre las mejores del país, es muy buena, ojalá podamos llevarla a la instancia docente y retomar el esquema que deseamos, con los chicos y los maestros en las escuelas. El diálogo está abierto con todos los actores, aspiramos a poder una pronta resolución", aseguró Perotti. "En un momento como estos nadie puede decir que está de acuerdo con su sueldo, a todos les gustaría ganar más, pero tenemos que tener claro las posibilidades, tener y conservar el empleo en el sector privado y para los estatales, resguardar recursos para los pagos de sueldos y cosas como las de hoy, vinculadas a la obra pública, hospitales con insumos, comedores escolares y la asistencia en barrios se pueda seguir dando. El deseo es que podamos comprender que todos tenemos que poner el esfuerzo de manera equitativa", concluyó el mandatario rafaelino.

Mientras tanto, AMSAFE inició la segunda semana de tres días de paro en rechazo a la política salarial establecida por el gobierno para sus empleados estatales (pese a que el resto aceptó la oferta salarial) y convocó a una marcha prevista para este jueves 29. La misma incluirá una concentración frente al Ministerio de Trabajo en Santa Fe para reclamar por los días descontados y exigir una nueva convocatoria a paritarias.



EL ACATAMIENTO

SIGUE SIENDO ALTO

De esta manera, el conflicto se extiende en el tiempo. Si se suman los 3 días de paro de la semana anterior, y los 11 de agosto, los alumnos de las escuelas públicas contarán con 17 días menos de clases en solo dos meses, sin contar feriados y jornadas no laborables. De acuerdo a lo indicado por la comisión directiva de la AMSAFE, el acatamiento a las últimas medidas de fuerza sigue siendo "alto". "La semana pasada fue superior al 95%; es un paro prácticamente total que está demostrando la contundencia en las resoluciones que toma la AMSAFE", dijo a El Litoral Rodrigo Alonso, secretario general del gremio provincial.

Cabe recordar que las medidas de fuerza del magisterio docente fueron votadas en su asamblea provincial. La moción de rechazo a la propuesta de aumento del 77% escalonado efectuada por el gobierno provincial superó por escaso margen (623 de 30.675 docentes) a la de aceptación. Ante esta situación, la cartera de Trabajo sugirió al gremio "levantar" los paros contemplados para la última semana de septiembre, a los fines de volver a dialogar sobre lineamientos generales de la oferta. De todos modos, ratificó los condicionamientos de la propuesta: no aplicar el nuevo aumento y hacer efectivos los descuentos por los días no trabajados.

El pedido del gobierno fue analizado el viernes pasado por una reunión de delegados y delegadas seccionales de Amsafe. Sin embargo, la resolución no solo fue ratificar las medidas de fuerza previstas para esta semana, sino también convocar a los docentes a una nueva concentración provincial en el centro de la capital provincial.

La semana pasada, la conducción del gremio también se había manifestado en la sede de la cartera laboral. En dicha ocasión, el secretario general Alonso, acompañado de delegados y delegadas seccionales de los distintos departamentos realizaron una presentación con las mismas solicitudes. Para este jueves, la convocatoria es a todos los docentes, para realizar una demostración de fuerza ante la postura del gobierno santafesino.

La cartera laboral provincial, por su parte, adelantó que citará al gremio una vez que finalice la huelga. En este marco, la chance más firme que maneja el Ministerio de Trabajo es la de llamar a las partes en el inicio de la primera semana de octubre, ya que consumadas las medidas de fuerza de estos días, no hay otras votadas ni previstas. Sobre este tema, Juan Manuel Pusineri, el Ministro de Trabajo, reveló el lunes que el eje de la negociación formal y de los contactos informales que ya se han comenzado a generar, pasa por evitar el descuento de los días, a cambio de un esquema que permita recuperar los días de clases perdidos como consecuencia de los paros.