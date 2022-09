Se licitaron 219 viviendas con infraestructura para la ciudad

En el corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado, se llevó adelante este martes el acto de apertura de ofertas para la construcción de 219 viviendas con infraestructura en nuestra ciudad. La obra demandará una inversión superior a los $1.800 millones.

El intendente Luis Castellano destacó que “es un hecho muy importante poder hoy abrir sobres para 219 viviendas hechas con fondos provinciales y llevadas adelante en un terreno que ya hace varios años el Instituto Municipal de la Vivienda, en coordinación con el Municipio, decidió invertir ahí. Un proceso de desarrollo en donde además de todo lo que es ese sector donde está "Mi tierra, mi casa", también se va a desarrollar, y ya se comenzó, la obra del bloque de 315 lotes que estamos llevando adelante con fondos del Gobierno nacional”.

Remarcó además que “Rafaela es una ciudad que tiene un proceso de desarrollo planificado, una ciudad que tiene un déficit de casi 7.000 familias que necesitan viviendas, pero también es una ciudad que tiene un proceso y proyecto de unidades habitacionales, que junto con estas 219, vamos a llegar a las 1.000 soluciones habitacionales”.



CONSTRUYENDO CIUDAD

Al respecto, Castellano enumeró: “Esas 1.000 están compuestas por varios programas: 315 del "Plan Nacional de Suelo", 48 departamentos de "Procrear" en barrio San José, 28 viviendas de casa propia de "Construir Futuro", 10 viviendas de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo en el barrio Mora, los 4 dúplex del convenio que hicimos con Cormorán S.A., estas 219 viviendas que son con infraestructura (calle, cordón cuneta, ripio, agua potable, electrificación e iluminación). Estamos construyendo ciudad, no solo haciendo viviendas”.

A lo anterior se agregan “los “62 acompañamientos del "Construir Juntos" y los 260 créditos Procrear a muchas familias que tienen terreno propio. Estamos hablando de 966 soluciones habitacionales y por un total de casi cinco mil millones de pesos. Esto es un dato muy importante porque, en general, vamos haciendo cosas, las vamos contando por parte, pero cuando las empezamos a sumar, nos damos cuenta que estamos llevando adelante una política habitacional muy importante para una ciudad que crece"; finalizó Castellano.



CASI 14 MIL VIVIENDAS

EN MARCHA EN SANTA FE

Por su parte, el gobernador Omar Perotti expresó que “este es uno de los programas más importantes de los últimos años. Sin embargo, todavía hay 7.000 familias esperando su vivienda, lo que habla a las claras del desafío enorme que tenemos aquí y en toda la provincia, donde hay más de 100 mil inscriptos para recibir su casa propia”. “Tenemos casi 14 mil viviendas en marcha y el enorme desafío es ir encontrando todas las respuestas, a través del trabajo conjunto y coordinado con cada municipio y con cada comuna, por más pequeña que sea. Y esa coordinación y búsqueda también debe llevarse a cabo mediante iniciativas con el sector privado para poder acortar esta brecha, particularmente en ciudades que tienen un crecimiento como la nuestra”, añadió el mandatario santafesino. Asimismo, el Gobernador admitió que “nos falta mucho para que cada familia tenga su vivienda. Pero también es mucho lo que estamos haciendo a partir del trabajo coordinado con programas nacionales para desplegarlos en todo el territorio de la provincia”.



CONSTRUCCIÓN Y

ENTREGA RÁPIDA

A continuación, Perotti se refirió a una novedosa modalidad en el esquema de construcción y de entrega de soluciones habitacionales, implementada conjuntamente por la secretaría de Hábitat y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU): “Hasta aquí, los planes se entregaban completos, con todas las viviendas finalizadas. Lo que queremos ahora es empezar con la misma inversión e ir entregándoles antes, las viviendas a algunas familias, mientras prosigue la construcción. Vale la pena el esfuerzo de cambiar la forma en la que construimos y en las que presentamos nuestros planes de vivienda. Todos los planes que aquí se están implementando ya incorporaron esta modalidad”.

Por otro lado, insistió con que “hay que generar las condiciones de arraigo. Las obras desplegadas en la provincia tienen que ver con eso, con las rutas transversales; el tendido de las obras eléctricas; llevar el agua potable a todo el territorio. Estamos a días de una licitación que va a llevar el agua desde San Javier, San Cristóbal, Ceres y Tostado. Este año concluirá la obra final en Rafaela, dejando las instalaciones ya preparadas para comenzar con las plantas de bombeo necesarias en origen, para que desde esta ciudad se llegue a Ataliva y a Sunchales”.



ACCESO A DERECHOS

A su turno, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, señaló que “cada vez que acompaño al Gobernador en la apertura de sobres de una licitación de viviendas, no se trata de un hecho aislado, sino de hechos concebidos en políticas de Estado que tienen que ver con el acceso a derechos. No se trata solamente de entregar una casa, sino de que se acceda al derecho al hábitat, a tener un lugar digno para vivir. A lo largo y a lo ancho de esta provincia hay planes como este, y el esfuerzo de tener las cuentas en orden en tiempos de crisis, hace que podamos dar este tipo de respuestas”, afirmó. En tanto, el senador departamental Alcides Calvo destacó “la cantidad de viviendas. Hace 20 años que no se daba esta situación y esto es lo que busca el actual gobierno de Omar Perotti. Con esto se busca resolver uno de los flagelos, demanda más grandes de una población como es el techo propio”. “Nosotros buscamos darle la mayor federalización a todos los planes de viviendas de la provincia y principalmente en el departamento Castellanos. En las pequeñas localidades, viviendas y lote propio, es lo que corresponde, y en ello tanto el trabajo del ministerio de Infraestructura como la secretaria de Hábitat, o los programas de las comunas, hacen que localidades como Rafaela, Bella Italia, Vila, María Juana -donde se licitaron 42 nuevas casas-, el tener viviendas no es un tema menor. Esto es el trabajo en equipo que se busca tanto entre municipios, comunas, provincia y nación”. Finalmente, Calvo agradeció al Gobernador “porque en estos proyectos hay colonias que van a tener su propia vivienda. Y en eso hay un trabajo, porque hay lugares como Colonia Iturraspe o Colonia Eustolia que no tienen viviendas y ahora van a tener. Y es para gente que vive en esas zonas rurales”.



PRESENTES EN EL ACTO

Del acto participaron también el diputado provincial Juan Argañaraz; el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón; el director de la DPVyU, Edgardo Regali; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, junto a concejales y concejalas de ese cuerpo; el jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el presidente del Instituto Municipal de la Vivienda, Daniel Bassano y la presidenta de la Federación de Entidades Vecinales, Valeria Gutiérrez, entre otros.