Mayco Vivas se lesionó un brazo y deberá ser operado

El cierre del Rugby Championship no fue el esperado para Los Pumas en Durban frente a Sudáfrica y en particular para Mayco Vivas deparó lamentablemente una lesión. El pilar rafaelino tras los estudios realizados se confirmó que no podrá estar presente en la ventana de noviembre con el seleccionado argentino.

El jugador surgido del CRAR, y que estaba a punto de sumarse al Gloucester de Inglaterra, sufrió la fractura de su antebrazo izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente. Por su parte, otra lesión fue la sufrida por Guido Petti (a quien reemplazó Pedro Rubiolo el sábado en el segundo tiempo), que se realizó estudios en Francia tras su traumatismo en su rodilla derecha y se confirmó que estará dos meses afuera de las canchas.

La ventana de noviembre iniciará el 6 de noviembre ante Inglaterra en Twickenham, y continuará con dos partidos más: el 12 ante Gales y 20 del mismo mes ante Escocia.

En cuanto a otros lesionados, Pablo Matera sufrió un traumatismo costal izquierdo, por el que fue reemplazado en el segundo choque con los Springboks, y se lo continuará observando. El pilar Santiago Medrano mejoró sensiblemente de un traumatismo en el tórax externo condrocostal y el tercera línea Santiago Grondona mejora de su distensión del aductor derecho, lo mismo que el pilar Thomas Gallo de su desgarro del bíceps femoral.



SAPINO EN EL INTER ACADEMIAS

El Inter Academias está por ingresar en su etapa de definiciones. Este gran torneo para los jugadores en desarrollo tendrá este miércoles una nueva instancia, con la realización de la cuarta y penúltima fecha de la etapa regular en Mendoza.

El jugador de CRAR, Ignacio Sapino, fue convocado nuevamente para integrar la Academia Litoral, que jugará frente a Oeste desde las 10, en cancha de Banco Mendoza.