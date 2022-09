Docentes de Amsafe inician un nuevo paro de 72 horas

"Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo" expresaba en febrero pasado el gobernador, Omar Perotti, al coordinar con municipios y comunas distintas acciones contra la deserción escolar, principalmente en el nivel secundario donde más abandono se registró durante los dos años de restricciones por la emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid.

Muy lejos quedó aquel compromiso, prácticamente en el olvido, durante estos días en que las aulas están vacías por un plan de lucha decidido por los docentes de escuelas públicas nucleados en Amsafe, disconformes ante la propuesta de aumento salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de las paritarias.

Hoy Amsafe arranca una nueva medida de fuerza por 72 horas para exigir a la Provincia una nueva convocatoria a paritarias y una oferta superadora a la presentada el 12 de septiembre pasado, cuando propuso aumentar 31 por ciento el salario en cuatro tramos entre septiembre y diciembre, elevando así la pauta anual al 77%, con el compromiso de una nueva revisión en el último mes del año.

Si bien siete gremios vinculados con el sector público santafesino aceptaron un ofrecimiento similar (ATE, UPCN, Sadop, AMET, UDA, AMRA y Siprus), las bases de Amsafe resolvieron rechazarlo en una reñida votación.

La semana pasada, la Festram firmó una paritaria que comprende una pauta anual del 81 por ciento, lo que dio mayor volumen al reclamo de Amsafe, que no aceptó el 77% por considerarlo insuficiente.

Desde que se reanudaron las clases en el segundo semestre, se llevaron a cabo 14 paros sin que la ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero, advierta sobre la tragedia educativa de los alumnos. Un despropósito, considerando que durante el receso escolar de julio su gestión destacaba como muy positiva la decisión de sumar una hora de clases por día en el nivel primario -en realidad 40 minutos- en forma gradual, comenzando en una primera etapa en los establecimientos rurales.

Ni los chicos en las escuelas aprendiendo ni extensión de la jornada escolar. Directamente no hay clases en Santa Fe. Los estudiantes de un curso de la Escuela Nacional de Rafaela tuvo el lunes de la semana pasada clases de 8:45 hasta las 10:20, cuando se retiraron antes debido a la falta de un profesor. Después se quedaron tres días en sus casas por el paro de 72 horas. Y el viernes último regresaron al colegio pero sin mochilas y sin clases: solo debían asistir a la estudiantina prevista inicialmente para el martes 20 pero reprogramada por la medida de fuerza que comenzó ese día.

Esta semana, si todo sale bien, tendrán clases lunes y viernes. Por tanto, en dos semanas los alumnos de ese curso habrán tenido dos días de clases y dos horas.

A partir de estas situaciones de la vida cotidiana de las escuelas, no serán creíbles los funcionarios cuando afirmen que les importa la educación y la calidad de la misma.

Por lo pronto, el Gobierno provincial se olvidó de los alumnos una vez más y solo gestiona el conflicto docente con el descuento de los días no trabajados. "Los descuentos ya fueron informados y se van a liquidar mediante los organismos correspondientes. El descuento es por la falta de prestación de servicios", expresó ayer el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, en declaraciones a Cadena 3 Rosario. "Haremos la convocatoria a paritaria una vez que no haya paros vigentes o ya decretados", agregó el funcionario, por lo que se espera que el viernes se oficialice un nuevo llamado para negociar el aumento salarial. De todos modos, será difícil que la Provincia mejore la propuesta que, argumenta, ya aceptaron siete gremios.

Desde Amsafe, por su parte, buscarán efectuar una demostración de fuerza el próximo jueves con una movilización provincial frente al Ministerio de Trabajo ubicado en Rivadavia al 3.000 de la ciudad de Santa Fe.