4 BeatleBand y un viaje hacia la mejor época de Los Beatles

El Cine Belgrano se llenó nuevamente gracias a la presencia de 4 BeatlesBand el pasado jueves por la noche. Esta banda tan esperada por los fanáticos encendió la sala con la música de Los Beatles y llegó a todos los corazones; los recuerdos de una llama viva que latía por esos cuatro grandes íconos de la música, que volvía a latir con cada canción que interpretaban en el escenario.

Fue inmediato: el telón se levantó y verlos ahí provocó una ola de gritos y aliento. Los instrumentos, el vestuario que constaba de trajes negros, su estilo tan típico y reconocido, los cortes de pelo... El parecido era innegable y el trabajo en los detalles era digno de admirar.

El show comenzó con "Twist and Shout", gran canción para abrir y tan reconocida por todos como la típica apertura del programa de Marcelo Tinelli, Showmatch. Luego continuaron con Close your eyes y se lucieron sobre el escenario con dinamismo. Jhon, George y Paul al frente, y Ringo en las alturas, distinguido por su batería y por la pasión con la que marcaba el ritmo.

De a poco fueron presentándose y el público pudo conocerlos: Julián Bregliano, intérprete de John Lennon; Hernán Migliano, intérprete de Paul McCartney; Ignacio Molina como George Harrison; y Julian Gramano en el papel de Ringo.

También el público presente reconoció en ellos al alma de Los Beatles, las raíces de lo que fueron esos cuatro grandes.

Con algunos toques de comedia en lo que comentaban, hacían reír y participar a la vez; se producían idas y vueltas con la gente, los invitaban a que canten algunos estribillos de los más conocidos, a aplaudir. Los fanáticos seguían las canciones desde que empezaban hasta que terminaban, sintiéndolas, en parte, como suyas.

Es que este show se trataba de eso; volver en el tiempo, rememorar, recordarlos, vivir esa época de la mano de una puesta en escena inolvidable.

Algo a destacar es la buena pronunciación en inglés y la cantidad de instrumentos que desfilaron por el escenario. Tocaron guitarras eléctricas, clásicas, bajos, armónica, batería, piano, pandereta... no solo demostraron que cantaban idénticamente a ellos sino que se lucieron con su profesionalismo y su destreza musical.

En la mitad del show hubo cambios de vestuario y se pudo ver a un John Lennon más desestructurado, con sus típicos lentes y camisas abiertas, a un George Harrison con camisa y pantalón de jean tiro alto, a un Paul McCartney un poco más serio, con un saco negro con brillo en las solapas... la química entre ellos era notable, con miradas, coros en conjunto y algún que otro chiste para distender.

Para que no falte nada, hubo solos de Paul y de John, necesarios e inigualables: Paul canto "Yesterday" y John se lució en piano con "Imagine".

Como se esperaba y con la expectativa alta del público rafaelino, 4 BeatleBand ofreció un espectáculo ideado y producido a la altura de los más exigentes estándares de calidad a nivel internacional.

En diálogo con este medio, Hernán Migliano comentó como surgió la banda y cómo es su proceso creativo: "Varios músicos de diferentes tributos a los Beatles nos unimos en el 2007 y desde ahí venimos tocando, presentándonos a concursos. A diferencia del resto de los tributos Beatle, nosotros tenemos lo que podría llamarse una obsesión por tratar de reproducir lo más fiel posible sus temas. Si decidimos hacer una versión como ellos la hacían en vivo, vamos a esa fuente y trabajamos sobre eso hasta lograr el producto final deseado”. Esto fue lo que más impactó al público que, por momentos, se miraban desconcertados sin poder entender el parecido y las voces idénticas...

El show terminó a lo grande; la gente movía de un lado a otro los brazos acompañando la canción, prendían las linternas de los celulares mientras seguían la letra. No cabe dudas de que el disfrute fue total y de que seguro se quedaron con las ganas de seguir escuchando toda la discografía de Los Beatles, de la mano de esta banda que te invita a sentir y recordar.

4 BeatlesBand, la banda tributo más premiada de Latinoamérica, dejó huellas en Rafaela y se llevó a los fanáticos por un viaje hacia el pasado, el mejor de los pasados.