Talleres de Santa Fe Más celebraron la primavera

En este encuentro que se desarrolló en la Pileta Municipal, 26 talleres del programa Provincial “Santa Fe Más” se reunieron en torno al recibimiento de la primavera. Se aprovechó la ocasión para realizar una actividad de reflexión sobre cómo se están desarrollando los diferentes talleres y cuáles son los sentires de los jóvenes. Acompañaron esta actividad la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, además de docentes y tutores de cada formación.



LA JORNADA

Al respecto, Myriam Villafañe dijo: “Estuvimos acompañando una jornada de encuentro de todos los talleres del programa Santa Fe Más, tanto municipales como los de organizaciones sociales. Hubo aproximadamente 100 chicos y chicas reunidos en torno al día. Pudimos reflexionar acerca de cómo están transitando los diferentes talleres, qué es lo que les gusta y qué no, y sobre todo compartir una hermosa tarde”.

Seguidamente, Juan Ignacio Ruggia sumó: “En el marco del mes de la primavera organizamos esta actividad en conjunto con los 26 talleres que se dictan en la ciudad a partir de Santa Fe Más. En encuentro se dio en la Pileta Municipal de la Red de Juventudes. Un espacio que no solo nos acompaña con los cursos de formación, sino también nos cede el espacio para trabajar conjuntamente en este fogón. Tuvimos actividades de trabajo y compartimos una merienda. Un momento recreativo para recibir a la estación más linda que tiene el año que es la primavera”.



“VINIMOS A CELEBRAR LA PRIMAVERA”

Por su parte, Daniela, participante del taller de Carpintería en La Casona, compartió: “En el taller realizamos juguetes para niños y cosas para nosotros, entre otras cosas. Me encanta la carpintería. Vinimos a celebrar la primavera y a compartir un momento lindo con el grupo”.

A su turno, Joana, participante del taller de Prevención en Violencia de Género en el Territorio, manifestó: “Nos estamos capacitando en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Zazpe. En el taller nos formamos para trabajar en el territorio con respecto al tema. Vinimos a la Pileta en un día hermoso, la actividad constó de hacer un afiche respondiendo unas preguntas y la pasamos genial”.



SOBRE SANTA FE MÁS

Promueve la inclusión socio-económica y educativa de las y los jóvenes santafesinas/os.

Construye espacios formativos basados en el respeto a la diversidad y disidencias e igualdad entre los géneros.

Articula con el sector privado prácticas laborales que permitan a las y los jóvenes proyectarse en el mundo del trabajo.