Otra prueba para ampliar los récords

Esta noche en Nueva Jersey los albicelestes se despedirán del continente enfrentando a Jamaica, para luego abocarse al diseño del tramo final rumbo al momento más esperado, el Mundial de Qatar; los caribeños que solo en una oportunidad se clasificaron para disputar el trofeo más importante de selecciones en la copa organizada por Francia en 1998, ocupan actualmente el escalón número 64 del escalafón FIFA.

El dato es descriptivo y previene del grado de competencia al que ese seleccionado, puede exigir a otro que transita a un paso firme desde hace 3 años justamente, de los que data su última caída.

Claramente y sin subestimar esa oposición, las estadísticas en el fútbol también suelen caminar sobre un terreno de cierta lógica, ergo, resultado cantado. Este pronóstico basado en los antecedentes y en la actualidad, en parte desbarata la expectativa y al igual que sucediera el último viernes en Miami, Honduras en pocas oportunidades puso a prueba el potencial de la Scaloneta, diría que nunca, de modo que las conclusiones de su mentor, son relativas y que en todo caso se presentan escenarios que no serán propicios para tomar decisiones determinantes.

Uno de ellos es el del rendimiento físico del equipo, un aspecto que no está en dudas pero que sin embargo requiere de una puesta a punto en función de la exigencia táctica, Argentina en estos tiempos viene ofreciendo un perfil de equipo impiadoso en la presión y en la entrega y esos recursos deben dosificarse a la espera de las grandes exigencias que vendrán en Doha.

El otro marco a evaluar o en todo caso a ratificar, son las prestaciones individuales; ya sabemos que lo colectivo luce compacto y hasta aquí, pocos fueron los momentos donde la Selección flaqueó y dejó al desnudo limitaciones que de repetirse, lo harían vulnerable, todo lo contrario sus fortalezas anímicas, han ganado un reconocimiento internacional ya que no suelen apoyarse en el peso de los apellidos y esto es parte de una identidad que Scaloni ha sabido gestionar como ningún otro entrenador en las últimas dos décadas.

Después de estas observaciones solo resta sentarse a ver un partido burocrático con roles definidos y admitidas diferencias, minutos para seguir dándole espesor a la confianza y argumentos a una química de juego que alimenta esa sucesión de 34 partidos sin derrotas y un objetivo bien distinguido, llegar al 22 de noviembre con estas convicciones ya que a las sensaciones suele llevárselas el viento.



UN EQUIPO EN ESTADO DE GRACIA

La Albiceleste desembarca en los suburbios de Nueva York en busca de estirar a 35 su racha invicta de partidos.

Se prevé que Scaloni presentará a la mayor parte de sus titulares cuando quedan menos de dos meses para el estreno mundialista contra Arabia Saudí, el 22 de noviembre. Seis días antes, los argentinos disputarán un amistoso contra los Emiratos Árabes Unidos en Dubái.

Argentina abrió la actual fecha internacional el viernes pasado con una cómoda victoria 3-0 a Honduras, partido en el que Messi marcó dos goles -uno de penal- y participó en la gestación del otro.

En el triunfo estuvieron ausentes los habituales titulares como el arquero Emiliano Martínez, el defensor Cristian Romero -su llegada se demoró por problemas con la visa- y el delantero Ángel Di María, quienes seguramente tendrán rodaje ante Jamaica.

Desde que cayó ante la anfitriona Brasil por 2-0 en las semifinales de la Copa América, en julio de 2019, Argentina no sabe lo que es perder, con 23 victorias y 11 empates.

Pero la edición siguiente se dio el primer gran título de la selección mayor en 28 años. Messi también saldó la cuenta pendiente de poder ganar algo con Argentina, lo cual perseguía desde su debut en 2005.

Dijo Lionel: “La mayor diferencia con los anteriores grupos es haber tenido la suerte de ganar la Copa América”, dijo Messi, quien sufrió los golpes de perder la final del Mundial 2014 ante Alemania y también conformarse con subcampeonatos de la Copa América en 2007, 2015 y 2016.

“El hecho de ganar te cambia todo, se trabaja de otra manera, salen las cosas automáticamente, diferente", dijo el delantero del Paris Saint-Germain. “Anteriormente hemos hecho grandes grupos, grandes Copas América, mundiales y no tuvimos la suerte de poder consagrarnos. La única diferencia que veo con este grupo hoy en día es que tuvo la suerte de ganar y eso descomprime todo".

El capitán ha anotado siete goles en sus últimos ocho partidos con Argentina, consolidándose como máximo artillero de la selección con 88 tantos. De llegar a los 35 partidos invicta, Argentina empatará las rachas enhebradas por España (entre 2007 y 2009) y Brasil entre 1993 y 1996. El siguiente escalón será alcanzar la máxima racha invicta, en manos de la Italia de Roberto Mancini que hilvanó 37 partidos sin perder entre 2018 y 2021. Con 35 años, Messi llega a su quinto Mundial con la ilusión prendida de alzar la tercera Copa del Mundo para Argentina.

Estas declaraciones nos recuerdan el privilegio de ser coetáneos de un fenómeno irreproducible en el campo y en los registros del fútbol mundial; nunca lo vimos con la casaca de un equipo argentino, pero sigue levantando la bandera albiceleste sin quejas ni exigencias de divismos, su rastro lo acredita y su retiro, ese que parece estar a la vuelta de la esquina, es apenas un cálculo cronológico, pero con parámetros humanos y este tipo, por momentos se conecta y alcanza otra dimensión.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.



Jamaica: Kemar Foster; Curtis Tilt, Gregory Leigh, Richard King, Adrian Mariappa, Damion Love; Ravel Morrison, Bobby Reid, Kaheem Parris; Leon Bailey y Michael Antonio. DT: Merron Gordon.



Estadio: Red Bull Arena de New Jersey.

Hora: 21. TV: TyC Sports.