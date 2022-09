Sustrajeron $ 700.000 en un Jardín de Infantes

Luego que la directora del Jardín Municipal N° 1 de esta ciudad, sito en intersección de calles Maipú y Ayacucho, realizase espontáneamente una denuncia policial en sede de la Comisaría Seccional 2a. de esta ciudad sobre un hecho de robo sufrido por la Institución; se empezó a conocer públicamente un hecho incalificable realizado por desaprensivos, gente sin ningún miramiento hacia los demás, digno de todo repudio.

Es que en el jardín de infantes público y municipal, personas desconocidas ingresaron al establecimiento -aunque las puertas habían sido cerradas el día anterior y la alarma colocada-, y al reabrir el Jardín a las 6.40 del viernes el desorden era total en la oficina principal, como así también se pudo constatar que la puerta que conecta el patio con el Jardín estaba forzada, y por sobre todas las cosas, el dato principal es que la alarma que funcionaba en perfecto estado no se disparó ni se activó, desconociéndose los motivos hasta el presente.



UNA FUERTE SUMA

DE DINERO

Tampoco se sabe si otras personas conocían o no la existencia de $ 700.000 en efectivo que se encontraban en la institución, pertenecientes a la Cooperadora, y que tenían como fin una obra muy importante: la pintura general de todo el edificio que ocupa el Jardín.

Tanto la suma de dinero en efectivo mencionada, como dos parlantes marca Magnu Tech, y otros elementos tecnológicos fueron sustraídos.

"Ese dinero no debería haber estado ahí. Era para una obra próxima que iba a emprender el Jardín y debería haber estado depositado en una Mutual", dijo a LA OPINIÓN una fuente calificada del quehacer educativo.

El hecho ya ocurrió y no se puede volver atrás. "Se va a hacer una investigación a fondo con una presentación en la Fiscalía", nos dijeron también.

Lo cierto es que después de la denuncia policial se comisionó al Jardín a personal del Departamento Científico Forense V a los fines de levantar evidencias que pudiese haber, y se entabló comunicación con la fiscal en turno, Dra. Fabiana Bertero, quien se ocupará del tema de aquí en más, confiaron a este Diario.