¡La Crema aseguró la permanencia!

Atlético de Rafaela goleó 4-1 a All Boys y con dos fechas por jugar ya se olvida del descenso. Claudio Bieler (2), Gonzalo Lencina y Montagnoli anotaron los goles de la victoria celeste.

Pudo lograr su objetivo. Atlético de Rafaela le puso fin a su ‘dolor de cabeza’ en la noche de ayer al goleó 4-1 a All Boys en un partido que lo afrontó como una verdadera final, aseguró su permanencia en la Primera Nacional y, en una temporada que lejos esta (estuvo) de ser la soñada por todos, logró la tranquilidad de olvidarse del descenso a dos fechas del final y ahora poner toda su atención en la Copa Santa Fe. Sí, el certamen provincial toma relevancia ante el rival que se le viene, y el que espera en semifinales…

El comienzo del encuentro tuvo de todo. Al minuto de juego Francisco Gatti metió un codazo tremendo a un defensor de la Crema y dejó a su equipo con uno menos. Y si bien fue el Albo el que tuvo la primera clara del encuentro, con un remate de Bianchi que contuvo bien en el palo Julio Salvá, los dirigidos por Ezequiel Medrán fueron efectivos y en 18 minutos ya goleaba 3 a 0.

A los 8, Claudio Bieler fue letal en la ejecución del penal, tras una salida apresurada del arquero que derribó a Lencina en el área. A los 11 el propio cordobés de Alta Gracia puso el 2-0, y a los 18 otra vez el Taca para ampliar diferencias.

En el complemento, Biachi descontó para la visita, pero la victoria nunca corrió peligro. Sobre los 44, un blooper del fondo visitante, con una pelota que terminó metiendo en su propio arco Leandro Martínez Montagnoli, le permitió al elenco albiceleste cerrar el tanteador en 4 a 1.

Atlético se jugaba demasiado y lo supo sacar adelante sin sufrir sobresaltos, ante un rival de los protagonistas del torneo y que se encuentra en puestos de Reducido por el segundo ascenso, el primero ya quedó ayer en manos de Belgrano.

La ‘Crema’, que volvió a tener una temporada en la Primera Nacional para el olvido (a pesar que aún no terminó) concretó su objetivo. Ahora, y principalmente para alegría de su gente que ayer volvió a acompañar en gran número, incluso desplegaron un telón impresionante para recibir a su equipo, bandera que cubrió repleta la popular y bandeja local, buscará ‘salvar el año’ con la Copa Santa Fe. Este martes recibiendo a Colón en Alberdi, sabiendo que en semifinales espera 9 de Julio.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Julio Salvá; 4-Federico Torres, 2-Fabricio Fontanini, 6-Jonatan Fleita y 3-Agustín Bravo; 8-Nicolás Laméndola, 5-Facundo Soloa, 10-Alex Luna y 7-Marco Borgnino; 11-Gonzalo Lencina y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Mateo Castellano, 14-Juan Galetto, 16-Franco Faría, 19-Nicolás Aguirre. DT: Ezequiel Medrán.



ALL BOYS: 1-Andrés Desábato; 4-Tomás Oneto, 6-Ignacio Vázquez, 2-Leandro Martínez Montagnoli y 3-Cristian Marcial; 8-Hugo Soria, 5-Matías Múñoz, 10-Francisco Gatti, 11-Nicolás Barrientos y 7-Fernando Barrientos; 9-Octavio Bianchi. Suplentes: 12-Alessandro López, 13-Alexis Melo, 14-Lucas Cuevas, 15-Facundo Russo, 16-Agustín Morales, 17-Miqueas González, 19-Facundo González, 20-Marco Iacobellis. DT: Aníbal Biggeri.



Goles en el primer tiempo: 8m de penal y 18m Claudio Bieler (AR), 11m Gonzalo Lencina (AR).



Goles en el segundo tiempo: 24m Octavio Bianchi (AB), 44m Leandro Martínez Montagnoli e/c (AR)



Incidencia: 1m PT expulsado Francisco Gatti (AB).

Amarillas: Marco Borgnino, Gonzalo Lencina y Federico Torres (AR); Andrés Desábato, Matías Muñóz, Ignacio Vázquez (AB).



Cambios. Inicio ST: 18-Fernando Brandán x N. Barrientos (AB), 13m 20-Guillermo Funes x Luna (AR), 28m 16-Agustín Morales x Soria (AB), 31m 18-Mauro Albertengo x Lencina (AR), 40m 17-Gonzalo Alassia x Laméndola (AR) y 15-Emilino Romero x Soloa (AR).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nelso Sosa.

Asistentes: Nelson Leiva y Matías Coria.

Cuarto árbitro: Lucas Caballero.