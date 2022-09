Otra vez en la rotonda

A las 16.15 de la jornada de ayer, personal del Escuadrón Seguridad Vial "Rafaela" de Gendarmería Nacional, fue convocado a través de un llamado telefónico de personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) a acudir a un siniestro vial ocurrido en la rotonda ubicada en zona de obras de la Autopista nacional N° 34, 2 km hacia el sur de nuestra ciudad.

Una rotonda aún sin iluminación y escasez de señalización, de la cual LA OPINIÓN se ocupara varias veces en señalar su estado de peligrosidad en horas nocturnas, más aún luego del accidente mortal de Sebastián Orlando Negro, de 28 años, oriundo de la localidad de Esmeralda, quien falleció en la rotonda en su automóvil Peugeot 206 tras chocar con la misma, a las 3.15 de la madrugada del domingo 31 de julio pasado.

Volviendo al siniestro vial ocurrido en la tarde de ayer, luego de arribar GUR y Gendarmería al lugar, constataron que sobre la calzada en dicha rotonda ubicada en el kilómetro 216 de la ruta, se encontraba un vehículo particular, un Renault Twingo de color verde, quien circulaba en sentido sur-norte.

Su conductor, un hombre de 84 años, había colisionado en horas de la mañana un poste de luz que aún no está en funcionamiento. El octogenario, de quien no se brindaron sus señas particulares, provenía de la ciudad de Pérez en el Gran Rosario, y se dirigía a Colonia Dora (Santiago del Estero).

Personal de emergencias SIES 107 lo retiró del automóvil manifestando este adulto mayor tener un fuerte dolor en el tórax y la pierna derecha. No obstante, luego de ser atendido manifestó estar bien, sólo con lesiones leves y fuera de peligro.