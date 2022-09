Ben Hur le ganó a Ferro y sigue firme en lo más alto del Clausura

Ben Hur endureció su racha y se mantiene firme en lo más alto de la tabla de posiciones. El Lobo derrotó 3-2 a Ferrocarril del Estado, por la fecha 13 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En otro de los juegos de ayer, Argentino Quilmes goleó 4-0 a Bochazo en San Vicente, Peñarol igualó 2-2 con Atlético María Juana y Sportivo Norte cayó 2-1 con el Deportivo Ramona. El elenco que conduce Carlos Trullet sumó su cuarta derrota al hilo.



Viernes. Florida de Clucellas 3 (26m PT Mauro Montenegro, 6m ST y 44m ST Giuliano Saccone) – Deportivo Tacural 2 (1m PT y 22m ST Matías Tejeda).



SIGUE ESTE LUNES. 21.30hs Argentino de Vila vs 9 de Julio.

Postergado: Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales.



LA PRÓXIMA FECHA (14º): Sportivo Norte vs Bochazo, Dep. Ramona vs Ben Hur, Ferrocarril del Estado vs Peñarol, Atlético María Juana vs Dep. Libertad, Dep. Aldao vs Atlético de Rafaela, Unión vs Talleres de María Juana, Brown San Vicente vs Florida de Clucellas, Dep. Tacural vs Argentina de Vila, 9 de Julio vs Argentino Quilmes.



Lo ocurrido en la jornada de ayer:



Bochazo 0 vs Arg. Quilmes 4



Cancha: Bochófilo Bochazo.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 1-2



Goles: 1m ST, 2m ST Manuel Bustos (AQ), 10m ST Juan Sequeira (AQ) y 27m ST Diego Mezza (AQ).



Ben Hur 3 vs Ferrocarril del Estado 2



Cancha: Ben Hur.

Árbitro: Darío Suárez.

Reserva: 3-0



Goles:10m PT Luciano Pogonza (BH), 43m PT y 32m ST Agustín Bianciotti (BH), 12m PT Dángelo Restelli (F) y 2m ST Joel Holmann (F).



Peñarol 2 vs Atlético María Juana 2



Cancha: Peñarol.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 2-1



Goles: 36m PT y 48m ST Joaquín Nazzi (P), 40m ST Nicolás Roggero (AMJ) y 43m ST Marcelo Peiretti (AMJ).



Sportivo Norte 1 vs Dep. Ramona 2



Canchas: Sportivo Norte.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 0-1



Goles: 25m PT Hernán Jara (SN), 19m ST Facundo Vargas (R) y 42m ST Labasto (R).



Talleres (MJ) 1 vs Brown de San Vicente 5



Cancha: Talleres de María Juana.

Árbitros: Terna Liga Dep. San Martín).

Reserva: 0-2



Goles:15m PT, 35m PT y 27m ST, de penal, José Núñez (B), 20m PT Fernando Valinotti (T), 32m ST de penal, César Berazataghi (B) y 45m ST Joaquín Jaime (B.



Libertad 2 vs Dep. Tacural 0



Cancha: Plácido Tita.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 0-0



Goles: 42m PT y 14m ST Luis Rivero (L).



LAS POSICIONES. Ben Hur 35, puntos; 9 de Julio 27; Ferrocarril del Estado 24; Arg. Quilmes 24; Atlético de Rafaela 21; Brown San Vicente 20; Dep. Ramona 20; Dep. Tacural 18; Dep. Libertad 17; Sportivo Norte 16; Dep. Aldao 16; Peñarol 16; Florida de Clucellas 15; Arg. de Vila 15 ; Unión 13; Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres María Juana 4.