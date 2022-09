El Decano no cede y Racing no se resigna en la pelea

Atlético Tucumán sigue a paso firme y recuperó la cima de la Liga Profesional al vencer anoche de local por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Monumental José Fierro, por la vigésimo primera fecha del torneo. El "Decano" se puso en ventaja en un discreto primer tiempo con un gol de Mateo Coronel, cuyo remate se escurrió por debajo del arquero Mariano Andújar, a los 28 minutos, pero Leandro Díaz, con un cabezazo preciso, lo empató para el "Pincha" a los 41 de la misma etapa.

Ya en el complemento, si bien Atlético Tucumán comenzó lejos de su mejor versión, el ingreso de Augusto Lotti le permitió apropiarse de los tres puntos claves en la pelea: el delantero entró a los 11 minutos y a los 13 convirtió el segundo, mientras que a los 31 sentenció el encuentro desde los doce pasos.

Asimismo, Racing venció ayer por 2 a 1 a Unión de Santa Fe en el estadio Presidente Perón, y no se baja de la pelea por el título. El "Tatengue" abrió el marcador a los 4 minutos del complemento con un gol de Junior Marabel, mientras que Enzo Copetti lo igualó con un certero cabezazo, después de un preciso centro de Matías Rojas, a los 27 y Johan Carbonero le dio la victoria al local a los 40.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata no pudo como local frente a Tigre y fue derrotado por 1 a 0 en el Bosque. Blas Armoa, a los 29 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo a Tigre con su conquista.

En tanto, Rosario Central y Platense igualaron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito. El "Calamar" abrió el marcador a los 14 minutos de la etapa inicial con un gol de Ramiro González, mientras que Facundo Buonanotte lo empató para el "Canalla", que jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador más por la expulsión de Carlos Villalba en la visita.

Finalmente, Vélez volvió al triunfo al derrotar a Barracas Central por 1 a 0 con gol de Walter Bou a los 28' del primer tiempo, de penal.



PARTIDOS DEL LUNES

Este lunes jugarán, a partir de las 17, Aldosivi vs. Central Córdoba de Rosario, en Mar del Plata, y Colón de Santa Fe vs. Argentinos Juniors, en el estadio Brigadier López.

Posiciones: Atlético Tucumán 41 puntos; Boca 39; Racing y Huracán 37; Gimnasia 36; River y Godoy Cruz 32; Tigre, Platense y Argentinos 30; Newell's 29; Patronato, Sarmiento y Defensa 28; San Lorenzo, Independiente, Estudiantes y Barracas 27; Unión 26; Talleres, Banfield y R. Central 25; Central Córdoba 24; Arsenal 23; Colón 19; Lanús 17; Vélez 16 y Aldosivi 13.