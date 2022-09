Diego Santilli rechazó la suspensión de las PASO

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El diputado nacional Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, rechazó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y acusó al oficialismo de intentar sacar ventaja en el marco del proceso electoral de 2023.

"¿Otra vez nos quieren hacer trampa? Le roban el futuro a los argentinos en un país donde la pobreza crece, donde la falta de trabajo es una realidad, donde la inflación los está erosionando y ahora también les quieren sacar las reglas institucionales, quieren hacer trampa también para esto. Hay que dejar que se compita el año que viene", denunció el legislador en declaraciones al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño admitió que la principal coalición opositora dirimirá candidaturas en las primarias, destacó el rol de Horacio Rodríguez Larreta camino a las presidenciales de 2023 y habló del trabajo de Jorge Macri en la jefatura de gabinete de la Ciudad.

"Puede haber interna abierta, acuerdos, un trabajo, lo que importa es que construyamos una alternativa que nos permita llegar al poder a gobernar los problemas estructurales que tiene el país. Tenemos que ocuparnos de que esos temas se resuelvan", sostuvo, al tiempo que planteó "la centralidad de acordar una agenda de trabajo conjunta, con prioridad en la educación y en garantizar trabajo formal".

Por otro lado, el diputado adelantó que el bloque del que forma parte votará en contra del intento de modificación de la Corte Suprema impulsado por el oficialismo, que conquistó media sanción en la Cámara de Senadores.

"Vamos a votar en contra, contundentemente en contra. No se puede cambiar las reglas de juego a mitad de camino, ni buscar trampitas para ver qué te beneficia más. ¿Cuál es la agenda? ¿Avanzar sobre el procurador?... la Argentina tiene problemas muy graves de pobreza y de inflación", preguntó.

"Dejemos a uno de los poderes de la república en paz. No creo que le den los números. Vamos a defender a las instituciones de la república y a la capacidad de definición electoral de los argentinos", concluyó.