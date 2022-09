Soja: liquidaron más de 6.000 millones de dólares

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Luego de generar liquidaciones por algo más de US$6.000 millones, el esquema diferenciado de exportaciones de soja con un valor especial de U$200 llegará a su fin habiendo dejado en el Banco Central reservas de algo más de US$3.600 millones.

Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo que el Programa Incremento Exportador permitió "fortalecer las reservas y mejorar los ingresos de los productores".

Bahillo afirmó que "hay un entramado productivo que vincula a la agricultura con la ganadería, o la generación de energía, que implica un proceso de valor agregado muy importante, por lo cual es erróneo pensar que el productor solo se dedica al cultivo de soja".

Asimismo, recordó que la norma indica que mientras la operación esté cerrada en septiembre, no invalida que la logística y el embarque se hagan durante octubre, porque la cotización del dólar se mantendrá en $200 para esos casos.

Al referirse a las medidas del Banco Central, el funcionario explicó que se está trabajando en una articulación para darle solución al reclamo del sector privado, por lo cual se le pidió a la Mesa de Enlace que incorpore su visión al respecto de manera de tener un enfoque general sobre la temática.

Por otra parte Bahillo adelantó que elevará una propuesta para fortalecer las economías regionales al Ministro de Economía. En este sentido recordó que mantuvo reuniones con diferentes cadenas de valor, cámaras empresarias y ministros provinciales para consensuar un plan de acción.

En los mercados financieros persisten las dudas sobre el futuro inmediato. Aunque el "dólar soja" funcionó por encima de lo esperado, ya que los exportadores habían prometido US$5.000 millones, no está claro cómo sigue de acá a fin de año.

El ministro de Economía, Sergio Massa, tiene que llegar a fin de año con un nivel de reservas internacionales en el Banco Central de algo más de US$8.000 millones, y para fin de este mes unos US$6.300 millones.

Analistas privados sostienen que sin el incentivo especial, la liquidación de exportaciones de soja se va a detener nuevamente y eso se relaciona con el modo en que se organiza la producción del campo en Argentina.

Según señaló el economista especializado en temas agropecuarios Salvador Di Stefano a Noticias Argentinas, el 70% de los campos argentinos en los que se producen granos son alquilados.

Se trata de dueños de tierras que las han recibido en herencia y que viven en los pueblos.

Estos actores en la cadena no trabajan directamente el establecimiento, sino que lo arriendan a chacareros con quienes pactan un precio en grano. Para la denominada "zona núcleo", donde se concentra la mayor parte de la producción granaria argentina, el precio pactado usualmente es de 16 quintales por hectárea.

Di Stéfano explicó que cuando se puso en marcha el dólar soja, los dueños de campo le han pedido a los chacareros que liquiden ahora para así recibir un pago más alto por el arrendamiento.

Eso explicaría el éxito de la medida del gobierno. Superado ese momento, espera el economista que los productores se vuelvan a sentar sobre los granos.