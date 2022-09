Vacunación contra el Covid

En Rafaela nos parece que los contagios de Covid son una cuestión del pasado. Ya no nos asombramos ni nos asustamos por las estadísticas de la pandemia, que en su momento nos paralizaba el corazón al punto que estábamos dispuestos a utilizar el barbijo y respetar todas las indicaciones sanitarias para mantenernos lejos de la enfermedad. Con tantas muertes y personas internadas en un hospital colapsado, el coronavirus era directamente el infierno mismo. Aún estamos procesando el horror de aquellos días e incluso nos parece que vivimos una película de ciencia ficción por algún tiempo. ¿Habrá sido cierto o solo fue una pesadilla? Las ausencias en miles de familias confirman que no fue un sueño y que todo fue real.Más allá de que fue brusca la caída de la cantidad de casos que se confirman semanalmente, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, dijo que el fin de la pandemia de Covid-19 estaba a la vista, pero todavía lejos, por lo que redujo expectativas sobre una posible declaración que cambie el estatus sanitario mundial. Ante la nueva reunión del comité de la OMS, que en octubre deberá definir si el coronavirus sigue siendo una emergencia sanitaria internacional, especialistas recomendaron continuar con las medidas de prevención y aplicarse las dosis de refuerzo en un mundo donde el coronavirus ya casi no es noticia, pero hay países que no llegan al 20% de la población vacunada.La cantidad de fallecidos registrados cada semana en el mundo sigue bajando y no representa más que el 10% de los decesos del momento álgido en enero de 2021. En la mayoría de los países, se acabaron las restricciones y dos tercios de la población mundial están vacunados, pero todavía siguen habiendo unos 10 mil muertos cada semana.En la Argentina los reportes de Covid son semanales. El Ministerio de Salud informó ayer 42 muertes por coronavirus y 4.482 contagios en la última semana en todo el país, lo que representa un 27% menos de casos que el domingo anterior cuando habían sido 6.175.Por eso es importante mantener las campañas de vacunación. Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas en Argentina asciende a 109.474.175, de los cuales 40.982.909 recibieron una dosis, 37.821.523 las dos, 3.151.848 una adicional, 21.558.286 el primer refuerzo, y 5.916.013 el segundo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 117.146.112 y las donadas a 5.083.000.En la última semana, en nuestro país se aplicaron 134.232 vacunas, de las cuales 521 se colocaron en la Región de Salud con sede en Rafaela pero que abarca tres departamentos de la provincia de Santa Fe, Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió el miércoles pasado a los países de las Américas intensificar la vacunación contra la Covid-19, patología que sigue cobrándose alrededor de 4.000 vidas cada semana en la región.La directora del organismo continental, Carissa F. Etienne, dijo que si mantenemos nuestro compromiso, podemos mantener la Covid-19 bajo control. El organismo continental se prepara para reunirse con los ministros de Salud de toda la región en la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se realizará desde hoy y hasta el viernes en la ciudad de Washington. Etienne dijo que el encuentro servirá para debatir los retos existentes para garantizar la salud en la región y llegar a acuerdos sobre cómo avanzar.En ese marco, Argentina totaliza 129.897 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.708.420 los contagiados desde el inicio de la pandemia. En la provincia de Santa Fe se reportaron hasta la semana pasada 758.104. casos y 9.237 víctimas fatales. Mientras que Rafaela acumula, desde marzo de 2020, un total de 26.051 infectados y 344 muertes. Más allá de que la pandemia no es título de primera plana, y que las vacunas nos han dado protección, aún es tiempo de mantener la guardia en alto.