Primer podio para Bonomo en el TN

En las últimas carreras venía insinuando que tenía con qué pelear por puestos importantes y este domingo se le dio en Toay. Agustín Bonomo vino desde atrás en la final de la Clase 2 y a fuerza de superar autos terminó segundo, muy cerquita del ganador Marcos Fernández, tras haber largado decimosexto.

Pero no fue una carrera más, la correspondiente a la novena fecha del calendario en la provincia de La Pampa. El piso mojado por la incesante llovizna que acompañó esta competencia la hizo indudablemente más complicada. En este contexto, la celebración final de Agustín en el podio bien merecida estuvo, destacando además en sus primeras palabras la emoción luego de una temporada que no arrancó bien con aquel accidente en Paraná, que lo tuvo algunas fechas fuera del calendario, y el gran esfuerzo que con su grupo realiza para seguir en la categoría.

En la final la mayoría de los autos salieron a la pista con neumáticos para lluvia y en el inicio Ignacio Procacitto (Gol Trend) partió al frente por haber sido el vencedor en la serie más veloz. Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic) no le dio tregua al líder y fue por la punta en el final de la primera vuelta, hecho que logró concretar en el comienzo de la segunda. En el tercer giro Procacitto demostró que no se rendiría y se puso a la par del cordobés, pero la cuerda le permitió a Cravero mantenerse en la cima.

Marcos Fernández (Nissan March) dio cuenta de Christian Abdala (Toyota Etios) para ser el nuevo tercero y a partir de allí los tres primeros comenzaron a alejarse del resto del pelotón. Marco Veronesi (Toyota Etios) marchaba cuarto, pero el avance incesante de Renzo Blotta (Toyota Etios) hizo que el chubutense lograra superar al entrerriano, justo antes de que se neutralizara la competencia por el despiste del rafaelino Juan Ignacio Canela (Gol Trend), que estaba quinto en los primeros giros.

En el relanzamiento Cravero picó en punta y un pequeño desliz de Procacitto le dio chances a Fernández de intentar arrebatarle el segundo lugar, pero la sorpresa llegó una vuelta más tarde cuando ambos superaron con facilidad al líder cordobés, que dejaba en evidencia sus nulas intenciones de ganar, para evitar la suma de kilos de lastre y así cayó tres posiciones.

Con siete vueltas restantes para el final, se armó un quinteto de vanguardia con Procacitto y Fernández luchando por la victoria y más atrás Blotta, Cravero y Agustín Bonomo (Citroen DS3). Dos vueltas más tarde, Fernández, quien tenía las mayores intenciones de ser el vencedor, tomó la punta con una liviana defensa de parte de Procacitto.

La pista no permitía maniobras muy arriesgadas, pero la carrera era por demás entretenida y con muchas alternativas.Fernández se escapó al frente en los últimos minutos y Cravero lograba la mejor posición sin ser el vencedor, al dar cuenta de Procacitto a poco de la caída de la bandera a cuadros.

Agustín Bonomo, quien había partido desde el puesto 16°, escaló hasta colocarse detrás de Cravero, en la lucha por el segundo escalón del podio y sobre el cierre de la competencia, superó al cordobés.

Fue victoria para Marcos Fernández en La Pampa, la segunda para el puntano. Bonomo se mostró exultante con su segundo puesto y Matías Cravero hizo un negocio redondo con el tercer puesto, que le permite sumar pocos kilos y saltar a la cima del campeonato.



CLASIFICACIÓN FINAL

1) Marcos Fernández en 33m 54s 569/1000; 2) Agustín Bonomo a 351/1000; 3) Matías Cravero a 556/1000; 4) Renzo Blotta; 5) Ignacio Procacitto; 6) Maximiliano Bestani; 7) Facundo Leanez; 8) Sebastián Perez; 9) Christian Bodrato Mionetto y 10) Juan M. Eluchans.

La próxima fecha de la temporada para la Clase 2 será la décima, el 16 de octubre, en el Autódromo Mar y Valle de Trelew.



DOMENECH EN LA CLASE 3

En la Clase 3, el triunfo fue de punta a punta para Alfonso Domenech, logrando su tercera victoria en la categoría. El podio lo completaron Gastón Iansa y Leonel Pernía. Del 4º al 10º se ubicaron: Juan De Benedictis, Antonino García, Manuel Mallo, el de Laboulaye Ricardo Risatti, Matías Chialvo, Ever Franetovich y Mariano Pernía.