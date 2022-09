Hoy es el Día del Empleado de Comercio, aunque los negocios cerrarán el miércoles

Más de cinco mil trabajadores de comercio de Rafaela celebran este lunes su Día aunque por la Ley de Descanso Dominical que rige en la provincia de Santa Fe y a la cual se adhirió la ciudad en 2014, mediante ordenanza del Concejo Municipal y promulgación del Departamento Ejecutivo Municipal, la jornada no laborable será el miércoles.

A nivel nacional, hay más de un millón de empleados de comercio que hoy conmemoran su día, por lo que en muchas ciudades del país este lunes será jornada de descanso con negocios cerrados, excepto aquellos que sean atendidos por sus propietarios.

La Ley 26.541 sancionada el 11 de noviembre de 2009 "establece como descanso para los empleados de comercio, el día 26 de septiembre de cada año, en que se conmemora el ‘Día del Empleado de Comercio’”, reseña el artículo 1° de la normativa oficial. "En dicho día los empleados de comercio no presentarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales", amplía el artículo 2°.

En el caso de la provincia de Santa Fe, la Ley 13.441 sobre cierre de establecimientos comerciales y/o de servicios los días domingos y feriados, regula en su art. 1° que "el día del empleado de comercio se concretará anualmente el miércoles de la última semana del mes de setiembre". Por esta razón, en aquellos municipios que hayan adherido a la citada norma, como el de Rafaela, el día del gremio se celebrará este año el miércoles 28 de septiembre.

El secretario General de Centro Empleados de Comercio (CEC) de Rafaela, Juan Alberto Berca, analizó la actualidad del gremio, que a nivel nacional forma parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

"Tenemos 3.200 afiliados entre activos y jubilados. En la ciudad hay 5000 empleados de comercio que revistan en un trabajo formal y declarado" señaló el dirigente al definir al sector que explica el 19 por ciento del empleo en la ciudad según el último Relevamiento Socioeconómico del ICEDeL (el rubro servicios es la principal ocupación con el 51,8% y la industria la segunda en importancia con el 21,2%).

En su sede de la segunda cuadra de calle Güemes, el CEC dispone de amplias instalaciones para la prestación de sus servicios. Berca destacó el "fuerte vínculo" que existe entre los afiliados y el sindicato, que "ofrece múltiples servicios como salud, farmacia, óptica, el jardín de infantes, la Biblioteca Sarmiento y además el predio social y deportivo de Bella Italia con canchas, asadores y pileta".

"Lo más importante es el centro de salud donde el afiliado puede venir y ser atendido por un médico, se puede realizar los análisis, hacer una radiografía y otras prácticas. Si necesita un medicamento va a la farmacia y lo compra y si necesita un inyectable concurre a la enfermería. También, en el sindicato funciona la obra social OSECAC y la mutual MECAC que brindan varios servicios complementarios como óptica, urgencia, emergencia entre otros", sostuvo Berca.

Al mismo tiempo, hay otras alternativas para los afiliados en la sede del CEC, ya que se desarrollan los talleres de dibujo, mosaiquismo, jardinería y relajación. "Tenemos instalaciones confortables para que los afiliados puedan venir a realizar sus trámites, a asesorarse sobre legislación gremial o a requerir servicios de salud. Pero también están los talleres como complemento de lo social. Y nos encanta que los afiliados vengan a aprovechar esta estructura y los servicios", expresó el titular del gremio.



PARITARIAS

Acerca de los aumentos salariales, el secretario General del CEC indicó: “Nosotros tuvimos un incremento considerable. Nuestra paritaria va desde el 1 de abril de cada año hasta el 31 de marzo del año siguiente. A principio de año habíamos arreglado un 59,5% en distintos tramos y en ese momento dijimos que era una muy buena paritaria, siempre y cuando la inflación se modere. Lamentablemente no ha pasado eso y tuvimos que volver a negociar. El acuerdo establecía que un tramo de la paritaria del 10.5% se debía incorporar en enero del año que viene, pero ante la aceleración de la inflación se adelantó en agosto. El trabajador con el sueldo que cobró en septiembre tuvo un aumento del 20.5% y ahora en octubre tendrá un 10% más. Esto hace que en un término de dos meses ya se junte con un incremento del 30.5%, que es una cifra importante de acuerdo a lo que se viene reclamando. El tramo de noviembre será del 11%. Después de esto hay que discutir el último tramo teniendo en cuenta el índice inflacionario para resolver si es necesario compensar y en qué proporción”.

Con la suba de precios constante que llevó a la inflación a situarse en los últimos meses por encima de 6 o 7 puntos, la revisión de las paritarias se impuso en tiempos cada vez más cortos. En tal sentido, Berca consideró que “los canales de diálogo están abiertos, los empresarios saben y conocen que los salarios están bajos y eso se refleja con el consumo, por eso aceptan negociar y otorgar aumentos de sueldos".

Con respecto al nivel de actividad del comercio desde la perspectiva gremial, el titular del CEC señaló que "hay un gran consumo en el rubro de alimentos y los otros están en una especie de meseta, más allá de que en nuestra zona ayuda la Billetera Santa Fe. Además, hay algunos negocios que venden indumentaria con tres cuotas sin interés. Hay personas que aprovechan electrodomésticos en 12 cuotas sin recargo. Todo esto contribuye a que las ventas continúen".



MIÉRCOLES NO LABORABLE

“En el resto del país la gran mayoría cierra pero nosotros en Rafaela tenemos la ordenanza municipal que se adhirió a la ley del descanso dominical. Esta establece que el día que el empleado de comercio no trabaje sea el último miércoles de septiembre. Por lo cuál, el miércoles 28 de este año el empleado de comercio no irá a trabajar. Más allá de la ley, siempre está el diálogo y las conversaciones. Sabemos que se precisa vender, pero también sabemos que el empleado de comercio necesita una fecha para festejar su día”, detalló Berca.



ACTIVIDADES Y EL GRAN

ENCUENTRO DOMINICAL

En este 2022, el CEC recuperó la agenda de actividades para celebrar el Día del Empleado de Comercio. "Fue muy bueno volver a organizar los torneos de truco, de fútbol, de pádel y también el almuerzo de los jubilados. Era necesario este reencuentro" subrayó Berca.

Y en este escenario se destacó el festejo principal que se llevó a cabo ayer por la tarde en el predio de Bella Italia, donde se reunió la familia de los empleados de comercio. Más de 1.200 personas participaron del encuentro donde hubo música, juegos y distintos sorteos con muchos premios, entre los que se destacan televisores y motocicletas.



PROYECTOS

En relación a las propuestas en carpeta, Berca expresó que “para este verano queremos lograr cambiar los vestuarios de las piletas, se terminó el de hombres y ahora estamos tratando de terminar el de mujeres". Más ambicioso es el proyecto para "remodelar el natatorio, en realidad el objetivo es hacer uno nuevo pero hay que analizar presupuestos puesto que requiere una importante inversión".

Asimismo, detalló que en el camping "se colocaron asadores con mesadas porque aspiramos que la gente vaya cada vez más, esperamos tener una buena temporada de verano, en noviembre seguramente se abran las inscripciones para la colonia de vacaciones”.



SALUTACIÓN

"El Día del Empleado de Comercio es una fecha memorable ya que en la década del 30 se promulgó una ley muy importante. Allí, se establecieron varias cuestiones fundamentales para todos los trabajadores. Hubo temas que se lograron a través de la vieja Confederación General de Empleados de Comercio a nivel país y que tiempo después fueron utilizadas para la ley de Contrato de Trabajo. Esto es para que todos los trabajadores lo tengan presente y rememoren el día. Muchas veces los sindicatos son menospreciados o discutidos, pero gracias a estos se consiguieron derechos", explicó Berca.

Finalmente aprovechó para "enviar un saludo especial a todos los empleados de comercio de Rafaela, de la zona y del país. Y también nos acordamos de los jubilados de comercio que fueron los protagonistas del sindicato y forman parte de nuestra vida cotidiana".