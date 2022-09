En dos meses, los alumnos tendrán 26 días de clases

El conflicto docente se dilata entre el gobierno provincial y el gremio de los docentes oficiales, AMSAFE. Lejos de alcanzar puntos de encuentro, las posiciones se mantienen antagónicas, el acuerdo se demora y se siguen sumando días de paro. El sindicato se prepara para una nueva huelga prevista para este martes, también por 72 horas. Esto quedó ratificado el viernes luego de una reunión de delegados provinciales llevado a cabo en la sede del gremio. Dicha reunión fue convocada por las autoridades del gremio para analizar el pedido del Ministerio de Trabajo de la provincia de suspender el paro para poder reabrir la mesa paritaria. Por unanimidad, los delegados departamentales rechazaron el pedido del gobierno y ratificaron la medida de fuerza. En ese sentido, el paro para los días 27, 28 y 29 de septiembre está firme. Desde AMSAFE expresaron que le exigen al gobierno el mejoramiento integral de la propuesta emanada de la paritaria.

La no convocatoria a paritarias en agosto por parte del gobierno y el rechazo a la oferta de incremento salarial en septiembre activaron los paros. De los 22 días hábiles que dejó agosto, solo se dictaron clases en 12. En tanto que, en septiembre, de 21 días hábiles que tendrá, finalizará con 14 jornadas de clases. De esta manera, habrá alumnos que de 43 días hábiles tendrán sólo 26 de clases. La falta de acuerdo derivó en 17 días de paro de AMSAFE y nada hace pensar que el acuerdo este cerca. Los alumnos más afectados son aquellos que concurren a escuelas oficiales, ya que quienes van a colegios privados el dictado es normal a raíz de la aceptación de Sadop.

Luego de que el gobierno confirmara el descuento de días, que tendrá un impacto promedio de 30 mil pesos por docente, el sindicato volvió a reclamar frente al Ministerio de Trabajo para que se de marcha atrás con la medida y amenazó con ir a la justicia. El jueves, el gobernador Perotti hizo declaraciones; defendió los descuentos y afirmó: "Los maestros tienen uno de los mejores sueldos del país".



HABRÁ LLAMADO PERO NO

SE MODIFICARÁ LA OFERTA

El gobierno provincial convocará a AMSAFE, el gremio que nuclea a los docentes públicos, después de los paros de 72 horas que tienen previsto realizar la semana que viene. Hay conversaciones informales tratando de buscar acuerdos, pero los maestros ya ratificaron los tres días de paro previstos para esta semana y se evalúa una convocatoria para continuar el diálogo a fin de septiembre.

De todos modos, la posibilidad de un encuentro entre representantes del Gobierno y AMSAFE todavía está muy lejos. Las partes reconocen dos cosas: buena voluntad de diálogo y la necesidad de llegar a un entendimiento que permita destrabar un conflicto que los desgasta a ambos. Pese a las medidas de fuerza, durante los últimos días hubo algunas "señales", conversaciones informales tendientes a lograr algún tipo de acercamiento. Por su parte, en Casa de Gobierno ratificaron, una vez más, que realizarán el descuento de los días no trabajados durante agosto.

En agosto, el reclamo al gobierno provincial lo habían realizado varios gremios de la administración pública (ATE, UPCN, AMSAFE, Sadop, Siprus) pero esta vez los docentes públicos son los únicos que sostienen la medida de fuerza tras rechazar la oferta salarial del 31% hasta diciembre con cláusula de revisión.

Desde la Casa Gris ya adelantaron que "la oferta salarial no se modificará". Habrá que esperar para ver cómo se destraba el conflicto. La propuesta fue del 20% para septiembre (estaba previsto que sea del 8%, lo que significa que el aumento será del 12%), octubre 7%, para noviembre 7% mientras que en diciembre se suma un 5% y una cláusula de revisión. Según lo ofertado, el aumento salarial anual llegaría al 77%. Pero en una votación muy pareja, los docentes de AMSAFE rechazaron el ofrecimiento.