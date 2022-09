Ucrania, crímenes de guerra

La crónica de una guerra anunciada a pesar de que todos decían querer evitar nos sorprende de tanto en tanto con golpes de efecto. El 24 de febrero Rusia invadió territorio de Ucrania, que comenzó a defenderse dando inicio a una contienda bélica en territorio europeo que hecha por tierra la fuerza de la palabra y del diálogo, inútiles para lograr los acuerdos que eviten el derramamiento de sangre.La industria armamentista celebra a escondidas esta confrontación porque significa nuevos contratos, fabricación de armas y, en definitiva, pujanza y miles de millones. Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña entre otros países han aprobado generosos presupuestos para la compra de armamento que luego se destina al ejército de Ucrania, en lo que es una participación indirecta de las potencias occidentales en esta guerra.Desde Argentina, observamos durante los primeros meses el desfile de decenas de periodistas de los medios de comunicación más importantes que se aventuraron hacia Ucrania para acercar detalles de la sangre derramada. Aquel fervor ya fue, ahora nos acostumbramos al ruido de las bombas, a la muerte de soldados y también de civiles. Los ucranianos quieren la paz, pero no le escapan a la guerra para defender su tierra. Los rusos no parecen convencidos de arriesgar su vida por las locuras del dictador de turno, un tal Putin.En la ONU, al reunirse la Asamblea General esta semana en Nueva York, volvió a primer plano la conflagración en Europa. Más aún con las nuevas medidas dispuestas por Moscú ante el avance de las tropas ucranianas que van recuperando territorios ocupados en los primeros meses por los rusos. Putin convocó a miles de reservistas para alimentar a su ejército golpeado, desmejorado y achicado por la muerte. Al mismo tiempo, nuevamente dejó abierta la posibilidad de recurrir a su arsenal nuclear si fuese necesario, lo que provoca espanto.Otra faceta de la guerra es enfocarse en las víctimas, más allá de la estrategia en el campo de batalla. Tras meses de trabajo, Erik Mose, presidente de la Comisión de Investigación de la ONU para Ucrania ha confirmado que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Recientemente el grupo de expertos encontró cuerpos con signos de tortura y ejecución en fosas comunes cerca de la ciudad de Izium. Ante tal situación, la delegación ucraniana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido la creación de un tribunal especial que pueda juzgar la invasión rusa en su país para que no haya, dice, impunidad para los perpetradores.El embajador extraordinario ucraniano, Anton Korinevich, aseguró que si estos actos de agresión por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU -en alusión a Rusia- no son respondidos, nos hundiremos en un oscuro mundo de impunidad y permisividad. El diplomático comparó la brutalidad de los crímenes del régimen de Putin en Ucrania con los cometidos en conflictos como los de la antigua Yugoslavia, Ruanda y la República Democrática del Congo.La reunión, convocada por Francia, buscaba en especial discutir cómo se puede garantizar que haya justicia por los crímenes que se están cometiendo en Ucrania. Numerosos países mostraron su horror ante las supuestas atrocidades descubiertas tras la retirada de tropas rusas de zonas liberadas por Ucrania, como en la localidad de Izium, en la región oriental de Járkov, donde han aparecido los restos de al menos 440 personas. En la reunión participó el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien anunció que va a enviar un equipo la próxima semana a investigar supuestos crímenes en el este de Ucrania.La otra novedad en el frente está dado, a más de siete meses después del inicio de la invasión, por los referendums en cuatro regiones ocupadas de Ucrania, para que se pronuncien sobre la posibilidad de ser anexionadas por Rusia. Nadie puede creer que se pueda votar sin condicionantes en medio de una guerra. Una farsa.