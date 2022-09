Atlético quiere asegurar su permanencia

Atlético de Rafaela tiene un nuevo compromiso por delante y no será uno más. Si hoy le gana a All Boys se salvará del descenso. Si empata o pierde también podría asegurar su permanencia pero ahí deberá esperar los resultados de Sacachispas y Santamarina, que juegan sus respectivos encuentros mañana.

Al certamen de la Primera Nacional le quedan tres fechas y la Crema se encuentra a 7 puntos del ‘Lila’ y a 8 del elenco de Tandil.

El equipo que conduce Ezequiel Medrán recibirá este domingo al Albo, luego debe ir a Güemes en Santiago del Estero y cerrará con Riestra.

Para ganar en tranquilidad y sacarse de encima esa mochila tan pesada que viene acarreando el conjunto que dirige Ezequiel Medrán sería vital una victoria en la noche de hoy. Y para que el juego del martes ante Colón, por cuartos de final de Copa Santa Fe, también se viva de otra manera.

La ‘Crema’ viene de igualar 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, encuentro en el cual fue expulsado Mauro Osores y no podrá estar para el juego de hoy. En su lugar ingresará Jonatan Fleita. La duda pasa por saber si Jonás Aguirre, con un golpe en uno de sus tobillos en la práctica del viernes, puede estar o no desde el arranque. Si no llega el DT tiene varias alternativas para el medio campo, con la posibilidad de Marco Borgnino, Guillermo Funes o el propio Franco Faría.

Por el lado del Albo, que suma 57 puntos en la temporada, se encuentra en puestos de Reducido y vendrá a Rafaela por un resultado positivo que le permita seguir en los principales planos del certamen. Viene de superar 1-0 a Brown de Madryn.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Jonatan Fleita y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Mateo Castellano, Juan Galetto, Emiliano Romero, Guillermo Funes, Franco Faría, Nicolás Aguirre, Marco Borgnino y Mauro Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



ALL BOYS: Andrés Desábato; Tomás Oneto, Ignacio Vázquez, Leandro Martínez y Cristian Marcial; Hugo Soria, Matías Múñoz, Francisco Gatti, Nicolás Barrientos y Fernando Brandán; Octavio Bianchi. Suplentes: Alessandro López, Fernando Barrientos, Lucas Cuevas, Marco Iacobellis, Facundo González, Miqueas González, Facundo Russo, Martín Comachi, Agustín Morales. DT: Aníbal Biggeri.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Nelson Leiva y Matías Coria.

Cuarto árbitro: Lucas Caballero.

Hora: 19.30

TV: TyC Sports Play.

Radio: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5