Triunfo del Verde en Ibarlucea

El sábado de CRAR fue estupendo. A lo histórico para el club, ocurrido en Durban con el debut de Pedro Rubiolo en Los Pumas y la presencia de Mayco Vivas (ver aparte) se le sumó la victoria de la Primera en Rosario, ante Logaritmo, por 24 a 10 en uno de los juegos correspondientes a la cuarta fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral.

El elenco que dirige Enrique López Durando volvió a la victoria, tras el traspié sufrido con Rowing, y se impuso en Ibarlucea. Apoyó tres tries por intermedio de Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib y Santiago Kerstens, todos convertidos por Martín Bocco, quien también aportó un penal.

En los juegos de Reserva y Pre-Reserva se impuso el ‘matemático’ por 57-31 y 28-24, respectivamente.



OTROS PARTIDOS. Rowing 24 vs Los Caranchos 19, UNI Rosario 50 vs Provincial 7, Alma Juniors 33 vs Jockey Club Venado Tuerto 41.



LAS POSICIONES. Rowing 20, puntos; UNI 16; Jockey Venado Tuerto 13; CRAR 11; Los Caranchos 11; Alma Jrs. 9; Logaritmo 2; Provincial 0.



PRÓXIMA FECHA (5º, el 01/10): CRAR vs Jockey Club Venado Tuerto, UNI Rosario vs Alma Juniors, Provincial vs Rowing, Los Caranchos vs Logaritmo.