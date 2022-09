Mataron de un disparo a un jovencito de 16 años

Eran las 6 de la mañana de ayer, cuando personal policial de la Comisaría Seccional 1a. fue alertado sobre un violento suceso en calle Deán Funes al 300 -barrio Villa del Parque- con la presencia de una persona fallecida en la vía pública.

En el lugar, recostado en la vereda, se hallaba quien fuera un jovencito de 16 años, delgado y vestido con la camiseta del club Sportivo Norte. Poco más tarde se supo que ese jovencito sin vida se trataba de Federico Iván Orellano, domiciliado en calle Aragón en barrio Villa Rosas.

Una vez en el lugar una ambulancia de SIES 107, sus responsables dictaminaron el fallecimiento de Orellano por una herida de arma de fuego en el abdomen, por lo cual se dio conocimiento y se hizo presente en el lugar del hecho la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) local Dra. Fabiana Bertero.

La funcionaria de la Unidad Fiscal Rafaela dispuso que se haga presente en el lugar para su inmediata intervención el Departamento Operativo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y el Departamento Científico Forense V, que se abocó a sus labores específicas.

No pasaron muchos minutos, para que los pesquisas de AIC y de UR V determinaran que antes de su muerte, el fallecido había estado en un domicilio ubicado a pocos metros del lugar donde fue hallado el cadáver, en calle Deán Funes al 400, donde reside una familia de apellido "O.".



UN ALLANAMIENTO

Con este último dato en mano, las secuencias se desarrollaron vertiginosamente.

El Departamento Operativo de AIC, siguiendo expresas directivas de la fiscal Bertero, con mandato legal expedido por el Juez de investigación penal preparatoria (IPP), y participando como fuerza de irrupción el Cuerpo Guardia de Infantería, allanó el domicilio de Deán Funes al 400 no encontrando nadie en el interior.

Los actuantes del Departamento Científico Forense V realizaron un relevamiento de la vivienda en busca de evidencias, hallando en el frente de la misma un cartucho de escopeta calibre 28, como así también rastros de sangre en la puerta y otras evidencias de interés para la causa.

Las pruebas halladas definían cada vez con mayor claridad el rumbo que tomaría la investigación a partir de ese momento.



UN DETENIDO POR

EL HOMICIDIO

Así las cosas, con el dato de que la víctima Orellano había estado en la vivienda de la familia "O." previamente a su fallecimiento, y de las pruebas halladas en el inmueble (rastros de sangre, munición, etc.), la AIC logró finalmente detener a un hombre en una vivienda de barrio Villa del Parque en esta ciudad, la cual se ubicaría sobre calle Santos Vega al 200, a sólo cinco cuadras de la vivienda de la familia "O."

El principal sospechoso del homicidio, identificado como Santiago O. de 32 años, fue detenido y se sumaron más elementos que aportan valor a la causa judicial.

De acuerdo a fuentes calificadas consultadas por LA OPINIÓN, tanto el sospechoso Santiago O. como el fallecido Federico O., eran amigos o al menos compañeros de andanzas, algunas de ellas fuera de la ley, por lo que el personal policial ya tenía conocimiento de ellos. "Se desconocieron" fue la frase más escuchada.

Se mencionó también que el presunto asesino Santiago O. había salido de la cárcel hace solamente un mes donde estuvo purgando una pena por "portación indebida de arma de fuego (de guerra)".



UNA TRISTE

ESTADISTICA

El archivo policial y los datos allí recopilados no pueden menos que ser desalentadores ya que en lo que va del año, los primeros 9 meses, ya son cuatro los homicidios registrados este año en Rafaela.

* El miércoles 31 de agosto fue asesinada Fabiana Soledad Luna de 25 años en zona rural de Rafaela. El 9 de septiembre en una audiencia de medidas cautelares le fue impuesta la prisión preventiva a Agustín Antonio L. que la habría matado para robarle $3.000 .

* Cuatro días antes, el 27 de agosto pasado, cuando Martín Bruno Villalba de 17 años, se encontraba en la casa de su novia Amy C. en barrio Villa Rosas, fue ultimado por un vecino llamado Franco M. -quien se encuentra en prisión preventiva- utilizando un a pistola calibre 22, con la cual le disparó 4 tiros aún por causas no demasiado claras.

* En la noche del viernes 10 de junio fue asesinado Matías Ariel Bejarano, de 29 años, en el barrio Villa Podio. Por el hecho fueron imputados dos hermanos: Dylan y Brandon T., de 20 y 22 años. quienes fueron vistos empleando un arma de fuego. El juez les dictaminó prisión preventiva sin plazos a ambos sujetos.