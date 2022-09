En el Gran Santa Fe y el Gran Rosario hay 80 mil personas más con trabajo que en el inicio del año

El desempleo en los principales aglomerados urbanos de la provincia de Santa Fe registró una nueva y fuerte caída en el segundo trimestre de 2022. La población ocupada en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario pasó de 810 mil trabajadores y trabajadoras ocupadas en el segundo trimestre de 2022, a una cifra de 888 mil en el mismo período de este año, es decir 78 mil trabajadores y trabajadoras ocupadas más. Cabe consignarlo también, en el Gran Rosario, la desocupación es la más baja en los últimos 40 años.

Paralelamente, los datos muestran un marcado incremento de la actividad económica en toda la provincia, con registros que no se daban desde el año 2003.

Las políticas públicas aplicadas en la gestión de Omar Perotti, que desde el primer momento apuntaron a fortalecer el aparato productivo y a la optimización de la obra pública en cada localidad santafesina, con la convicción de que es un factor clave para dinamizar la economía y generar fuentes de trabajo, hoy se reflejan en la realidad cotidiana.

De acuerdo a los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la tasa de desocupación en el Gran Santa Fe descendió de 8,9% en el segundo trimestre de 2021 a 7,3% en el segundo trimestre de 2022.

El impacto en el Gran Rosario fue mayor aún: cayó del 11,8% a 4,3%. Un dato que, además, representa la tasa de desocupación más baja de los últimos cuarenta años.

Este desempeño positivo de la situación laboral en el Gran Rosario se potencia al contemplar que aquella reducción de la tasa de desocupación tuvo lugar en un contexto de crecientes y altas tasas de actividad (50,6%), siendo la más elevada de los últimos años y superior a la observada en el conjunto de aglomerados urbanos del país (la segunda más alta).

Complementariamente, la tasa de empleo trepó al 48,5%, ubicando a Rosario entre los primeros tres aglomerados del país con mayor proporción de población ocupada.

La población ocupada en ambos aglomerados de Santa Fe se incrementó de 810 mil personas en el segundo trimestre de 2021 a 888 mil personas en el mismo período de este año, es decir 78 mil trabajadoras y trabajadores ocupados más. La población ocupada de referencia de ambos aglomerados es la más elevada de la serie histórica. El Gran Rosario ocupó el tercer lugar entre los aglomerados urbanos de mayor crecimiento de población ocupada, solo superado por Gran Buenos Aires y CABA.

La población desocupada se redujo de manera importante en los dos aglomerados de Santa Fe al pasar de 100 mil personas en el segundo trimestre de 2021 a 48 mil personas en el segundo trimestre de 2022.

La población desocupada en ambos aglomerados de la provincia de Santa Fe es la más baja de los últimos años. El Gran Rosario ocupó el tercer lugar entre los aglomerados de mayor reducción de población desocupada.



RAFAELA

La baja de los índices de desempleo que se advierte en los principales aglomerados urbanos de la Provincia como el Gran Santa Fe y el Gran Rosario mediante la medición del INDEC está en línea con los resultados del Relevamiento Socioeconómico de Rafaela -elaborado por el ICEDeL-, que mostraron una caída tanto de la desocupación como de la subocupación demandante.

De acuerdo al informe, el desempleo en la ciudad fue del 6,5% en 2022, lo que refleja un importante retroceso en comparación con el 8,2% del 2021. Del mismo modo, la subocupación demandante cayó del 9,5% del año pasado al 6,5% de 2022.



PROGRAMAS PROVINCIALES

La producción y el empleo forman parte de las prioridades del Gobierno de Santa Fe. Pero no es sólo retórica: en este momento, la gestión Perotti tiene en marcha siete programas de fuerte incentivo laboral. Uno de ellos, el Programa Primer Empleo, se puso en marcha con la finalidad de acercar a quienes buscan trabajo con quienes los generan y demandan. No se queda solo en eso, ya que en la práctica las empresas pueden contratar trabajadores y durante los primeros seis meses el gobierno de la provincia se hace cargo del 85% de un sueldo mínimo, vital y móvil.