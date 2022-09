Mainero: “El rol social del farmacéutico salió fortalecido de la pandemia”

Héctor Mainero, titular de la farmacia que lleva su apellido, asumió hace poco por quinta vez la conducción de los destinos de la gremial farmacéutica local, cuyo objetivo es que los 41 afiliados desarrollen su actividad “con idéntico criterio y con iguales posibilidades” para llevar a cabo una “labor profesional desde la óptica del bien común, por sobre las necesidades individuales”.

De entrada, el dirigente aclaró por qué existen dos fechas en el país en las que se celebra el día del “boticario” y detalló que el 12 de octubre se fundó la Confederación Farmacéutica Argentina y se celebra el Día del Farmacéutico Argentino, pero la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), fundada en La Haya (Países Bajos), el 25 de setiembre de 1912, resolvió, en 2009, con la presencia de 144 Confederaciones adheridas, tomar el día de su creación para celebrar a nivel mundial el Día Internacional de Farmacéutico".

La charla de Mainero con LA OPINIÓN giró luego hacia la función que el farmacéutico cumple en la sociedad como un eslabón importante en el sistema de salud y señaló que su “rol social se vio fortalecido por la labor que desempeñó en la pandemia debido a que por disposición de las autoridades, pero también por decisión propia, no dejamos de atender a pesar de habernos expuesto porque el contacto con los pacientes, o algún familiar de él, fue cercano cuando concurrían a buscar la medicación que necesitaba. De todas maneras, con los elementos adecuados, con la capacitación del Colegio Farmacéutico de la Provincia pudimos llevar adelante la profesión sin bajas en el equipo".



MÁS PARTICIPACIÓN

En el repaso de la actualidad del sector aseguró: “estamos trabajando bien, después del congelamiento, en estos días hubo un aumento de precios en los medicamentos, que vino a acomodar la ecuación económica en la actividad” para luego revelar que “a pesar de que todas las farmacias de Rafaela estamos conectados a un sistema que nos va actualizando e informando de la variación en el precio de los medicamentos, el inconveniente es que lo que vendemos ahora lo cobramos recién dentro 30 a 45 días, en promedio, y al precio que facturamos, a pesar de que el Colegio de Santa Fe es uno de los que más pronto paga". En este punto hizo la salvedad que "con relación a las provincias vecinas, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, estamos mucho mejor, pero, bueno, una vez que se hace la rueda se puede sostener siempre y cuando la caída en los márgenes de ganancias no afecten el capital”.

“En términos generales, estamos bien", reiteró Mainero y reforzó esa lectura memorando que hubo épocas extremas en las que "se nos llegó a pagar con bonos, como fue en tiempos de la presidencia de Carlos Menem con Alderete (Víctor), como presidente del PAMI, y los tuvimos que vender a cualquier precio porque las droguerías no los aceptaban”.

“Como muchos -dijo con humor- hemos acumulado experiencia con todos los vaivenes de la economía hasta nos hemos vuelto economistas”.

Más adelante, se mostró a favor de una participación mayor del farmacéutico a la hora de suministrar los medicamentos para evitar efectos no deseados y aportar algún beneficio a los bolsillos de los pacientes, aspiración que amplió al explicar que “si bien los farmacéuticos avanzamos en la salud, previniendo enfermedades, seguimos sin poder, aunque estamos trabajamos en equipo con algunos médicos, pero no logramos hacerlo con todos para evitar una polimedicación de pacientes, situación que solo la advierte el farmacéutico de confianza”, haciendo referencia a que muchas veces ocurre que el médico de cabecera solo transcribe los distintos medicamentos que los profesionales de distintas especialidades prescriben a un mismo paciente. Sería bueno que el paciente, al momento de comprar, consulte al farmacéutico si hay algún tipo de interacción en los medicamentos que está tomando”.

En otro tramo de la entrevista, recordó que “este año, el slogan es “medicamentos para una ciudad mejor” y apunta fundamentalmente a consejos sobre medicamentos de venta libre, esa atención primaria de la salud (que se brinda desde la farmacia)” .



SERVICIO Y

ACOMPAÑAMIENTO

Luego retomó el papel del farmacéutico de Rafaela y toda la provincia que “sigue estando con la sociedad, ayudándola en los momentos difíciles y puedo decir con orgullo que la población de Santa Fe tiene que sentirse cubierta en ese aspecto de la salud. A ello ahora se ha agregado toda la parte de esterilización de prótesis, qué, como consecuencia de los costos y los problemas de importación, se están reutilizando algunos tipos, y los farmacéuticos tienen como especialización, que se hace en Rosario, la de esterilizar y reutilizar algunos tipos de prótesis”

También puso de relieve a la parte dirigencial “que trabaja en las obras sociales, los Colegios, los Círculos auditando recetas y dictando normas para que la profesión se desarrolle con pulcritud”.

Como especial mensaje para sus colegas abogó por “seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora, estar al servicio y al lado del paciente, que es lo mejor de nuestra profesión porque nuestro consejo no tiene precio, y fundamentalmente estar cerca de los abuelos, que son los menos escuchados y, a veces, nuestro apoyo, nuestro oído puede curar sin medicamento. En la vida actual, la familia, los hijos, queda poco tiempo para atender a los viejos y escucharlos es un poco como curarlos. Uno se da cuenta con la cara que entran y con la que se van y eso es gratificante.

En el final de la nota, Mainero se explayó sobre la faz gremial del Círculo contando “que se mantienen algunos convenios como los de CAEPAM, Caja de Ingenieros, Ciencias Económicas, jubilados, entre otros; seguimos trabajando con la tarjeta de cuenta corriente con las empresas, como Faben, Basso, Limansky, PapelTécnica, para que sus empleados, mediante un monto que le acredita el empleador (luego se retiene de sus haberes), puedan acceder a medicación todo el año y las 24 horas sin necesidad de contar con efectivo. También por inquietud de un par de empresas estamos gestionando para que con esa misma tarjeta también alcance otros rubros como gas y combustible. Además, estamos con los cursos de capacitación permanente que ofrecemos porque los medicamentos están en constante cambio y necesitamos actualizarnos”.



EL VALOR DE

LA FARMACIA

“La farmacia unida en acción por un mundo más saludable” es el tema que eligió la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) para celebrar este 25 de setiembre.

Este año el objetivo es mostrar el impacto positivo de la farmacia en la salud en todo el mundo y fortalecer aún más la solidaridad entre los profesionales.

“La pandemia de COVID-19 ha obstaculizado el progreso y es imperativo que nos reunamos para reconstruir”, dijo el presidente de la FIP, Dominique Jordan.

En este marco, la FIP anima a todos los sectores de la profesión a aprovechar este Día para compartir cómo sus acciones han resultado en una mejor salud, comunicando así el valor de la farmacia.