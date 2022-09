A través del "dólar soja", ya se liquidaron US$ 6.000 millones

La liquidación de divisas a través del "dólar soja" ya alcanzó los US$ 6.000 millones, anunciaron las cámaras de aceiteros y cerealeros (CIARA-CEC). De esta forma, ya se superó largamente el ingreso de divisas comprometido con el ministro de Economía, Sergio Massa, que representaba unos US$ 5.000 millones durante todo septiembre. Esto permitió sostener las reservas a pesar de que la Argentina afrontó vencimientos por unos US$ 2.600 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para comprar semejante nivel de dólares el BCRA debió echar mano a 1,2 billones de pesos, ya que pagó una divisa de 200 pesos. CIARA-CEC indicó que ese nivel de liquidación representó más de 11,5 millones de toneladas vendidas por productores, acopiadores y cooperativas. "Las operaciones de compra de soja se extenderán hasta la próxima semana y el gobierno tomará los recaudos correspondientes para finalizar el 30 de septiembre", dijeron desde CIARA-CEC.

La entidad reafirmó que la cadena de soja "está en condiciones de aumentar su producción y exportación si se alivia la pesada carga tributaria, que es la más alta de toda la economía nacional".

"Propiciamos reglas transparentes y previsibles en materia de producción, comercialización, impuestos y tipo de cambio competitivo", señaló la entidad. Dijo esperar, además, que el Banco Central "revea las medidas restrictivas lo antes posible". Aludieron así a la decisión de la autoridad monetaria de impedir operar con dólares financieros a sociedades que haya liquidado posiciones de soja.



MASSA ESTÁ FELIZ

Después de conocerse el nivel de divisas liquidadas por el sector sojero exportador, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que la medida anunciada antes de su viaje a Washington consolidó el nivel de reservas al tiempo que aseguró la presencia de productos argentinos en el exterior.

"Para el Gobierno es una alegría enorme ver el resultado de una política que consolida reservas y asegura la presencia argentina de exportaciones", dijo y llamó al sector a seguir en la misma dirección para alcanzar el mejor resultado posible.

"Sigamos trabajando la semana que viene juntos todo el sector agroindustrial y el Gobierno para alcanzar el mejor resultado posible", instó Massa.

El objetivo de la medida anunciada el 4 de septiembre era el de alcanzar un nivel de liquidaciones equivalente a US$ 5.000 millones. La meta fue sobrecumplida y le dio aire al Gobierno en su nivel de reservas. El anuncio quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 576/2022, en el que el Gobierno oficializó la creación del Programa de Incremento Exportador por el que estableció una cotización de 200 pesos por dólar para las liquidaciones del complejo sojero.



DESESPERADOS

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, admitió que el Gobierno está "desesperado" por obtener los dólares necesarios para mantener la producción del país y reconoció que se estudia un proyecto para que las empresas puedan aplicar a sus importaciones divisas no declaradas.

"Lo estudiamos (el eventual blanqueo) porque estamos desesperados por los dólares", reconoció De Mendiguren en declaraciones radiales luego de la reunión que mantuvo el jueves con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Durante el encuentro los industriales insistieron en la delicada situación que atraviesan las empresas que no pueden acceder al mercado de capitales para financiar sus insumos de producción importados. (NA)