El bizarrometro semanal

Por Ari Paluch*



Argentina es un país pródigo en situaciones insólitas, que se van incrementando y a su vez naturalizando con el paso del tiempo a una velocidad sorprendente. Probablemente lo mismo esté sucediendo en otras partes del mundo, pero nuestra predisposición a creer que todo acá es peor nos quita perspectiva para el consuelo.

Tampoco se trata de jugar un mundial de comparaciones sobre extraños episodios de la vida cotidiana, pero si fuera necesario, tenemos material de sobra para disputar varias finales.

Al momento de escribir este compendio de rarezas o de aquellos acontecimientos que hasta hace poco eran excepcionales varios de ellos se desarrollan simultáneamente y otros de manera reciente.

Como en cualquier otro país, trabajadores piden aumentar sus ingresos y negocian en el Ministerio de Trabajo, la diferencia aquí estriba en que los muchachos no conformes con lo negociado, optan por usar la sede de la cartera laboral como dormitorio y convierten el cuarto piso en un "hotel", para completar la secuencia, el ministro Claudio Moroni dice gentilmente "si se quieren quedar a dormir que se queden". Solo faltó que cual Topo Gigio les diera el "besito de las buenas noches".

A pocas cuadras del improvisado hospedaje, gremios docentes en paro cortan la esquina de Callao y Corrientes, la medida de fuerza según aseveran sin pudor ninguno, obedece a la unilateral decisión del Gobierno de la Ciudad de forzarlos a concurrir a las tres jornadas de capacitación que restan hasta fin de año, los sábados, con el objetivo de cumplir 192 días de ciclo lectivo.

No es ocioso recordar que los trabajadores de la educación cobran un ingreso adicional para capacitarse. Un día y medio antes, el "bizarrometro" registró un pico de tensión inesperado, en la Secretaría de Comercio que supo en tiempos "legendarios" de barras de Chicago especialistas en inflación y de una pistola descansando en el escritorio, se trató como asunto de Estado, con gran mesa de convocatoria y doce "apóstoles" poblándola, el tema que "desvela" a la Nación, la falta de figuritas.

Es entendible la preocupación de los amigos kiosqueros por el desabastecimiento, lo que cuesta entender fue el despliegue que implicó la reunión, la cantidad de participantes que hubo en la misma y la presencia del Secretario de Comercio.

Claramente cualquier otra "figurita" de esa dependencia hubiera sido suficiente para tratar el tema de las figuritas.

Previsiblemente, otros sectores pusieron el grito en el cielo por lo actuado por Matías Tombolini y los primeros fueron los integrantes del rubro panadería que tal vez pensaron que Panini era una cadena expendedora de pan y no una multinacional de cromos de jugadores del mundial.

Y como si esto fuera poco, nos pasan cosas raras a los argentinos también a miles de kilómetros de casa. Funeral de Estado de la fallecida Reina en Londres, todo está programado hace 30 años, meticulosamente organizado, cronometrado. Dos mil personas acuden a la ceremonia, a la puerta de la Abadía un "estrechador" de manos saluda a buen ritmo a 1.999 invitados, todo se desarrolla tal lo programado, sin embargo, algo falla.

La única mano no estrechada que queda colgando al mejor estilo "oso" del recordado Leo Rosenwasser es la de la señora esposa de nuestro embajador.

El desaire es visto por 4.000 millones de personas en todo el mundo, si Galtieri viviera diría "traigan al principito" o "si quieren venir que vengan". Está vez no hizo falta, el "saludador" pidió las disculpas del caso, seguramente habrá dicho "se me fue la mano".

Podríamos seguir enumerando bizarradas y hasta pedirle al productor Bizarrap que le ponga una base rapera a nuestro compendio pero por hoy nos despedimos con un hecho repudiable que pudo ser trágico y sirve como muestra elocuente de nuestras rarezas vernáculas.

A nuestra Vicepresidente le pusieron un arma a centímetros de su cabeza, su custodia no se percató, ella misma con suma cordialidad sin saber a lo que se había expuesto siguió firmando libros unos cinco minutos.

Al responsable de protegerla, el ministro de Seguridad, lejos de echarlo lo premiaron con un viaje a Estados Unidos, a la novia y cómplice del tirador frustrado se le dio por autopercibirse San Martín y sigue obsesionada con matar a Cristina.

La banda que está detrás del magnicidio fallido supuestamente se financia vendiendo copos de algodón y contenidos eróticos.

El jefe de la "célula terrorista", se jacta de sus intenciones de matar a su par de la Cámpora, la Policía en su intento por desbloquear el celular del errático pistolero, lo termina bloqueando para siempre.

Luego cuando la justicia localiza a Brenda la "Sanmartiniana", la Federal tarda tres horas en ir a buscarla y el secretario de la jueza, alarmado por la situación, la busca por sus propios medios por los andenes de Retiro.

Es todo muy raro en nuestro querido país tan raro como querer suspender las PASO, usar una Basílica como si fuera una unidad básica, que el Arzobispo diga que metió la pata tras oficiar la misa o querer que la Corte Suprema pase de 5 a 25 miembros.

Si le preguntaran al Presidente por estas rarezas tal vez no podría escuchar la demanda porque estaría ocupado probando "violas" con el guitarrista de Bowie.

Tal vez Alberto sueña con aquello que cantaban los Auténticos Decadentes: "Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz".



(*) Conductor del programa "El Exprimidor" por AM 550.