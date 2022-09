Lista con menos productos y más primeras marcas

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, prepara la renovación del programa Precios Cuidados, que vence el próximo 7 de octubre, y entre las empresas líderes de consumo masivo que asistieron a la reunión figuran Mondelez, Arcor, Unilever, Molinos Río de la Plata, entre otras. Los encuentros se completarán con referentes de los supermercados y cámaras mayoristas.

A las empresas que se presentaron en la reunión se les entregó una lista de productos elegidos por la Secretaría para que integren el programa a partir del 7 de octubre, cuando se renueve el esquema con vigencia hasta fin de año.

Según trascendió la idea es reducir la cantidad de ítems a 500 o 600 y fijar una preponderancia de primeras marcas, salir del esquema de precios que hoy existe para garantizar el abastecimiento. El objetivo es que la referencia se construya de tal manera que las marcas no busquen recuperar margen con otros productos o por fuera de las cadenas donde se encuentra Precios Cuidados.

Las empresas que ya comenzaron las conversaciones con el Gobierno están analizando la viabilidad de la propuesta oficial y darán una respuesta en los próximos días, coincidieron varias firmas consultadas.

La discusión todavía no entró en el terreno de los precios, pero desde la Secretaría se transmitió la voluntad de fijar valores razonables, en línea con las subas de costos registradas, para garantizar el cumplimiento del plan y atenuar los precios de los artículos que no están incluidos en Precios Cuidados. Se piensa en un esquema de pauta trimestral pero con variaciones de precios mensuales.

Desde una de las empresas que tuvo su primera ronda que citó Comercio explicaron que se le planteó al secretario que participan en cada categoría con distintas marcas referentes, pero que aún así buscan incorporar nuevas y dar de baja otras. "Hablamos de bajar la cantidad pero que las que estén sean referencia, con porcentajes de ajustes mejores, privilegiando el abastecimiento", afirmó la fuente.

El Gobierno también comenzó a trabajar en la dimensión federal del programa, en la que lo que se busca es consensuar una combinación de productos nacionales y otros de la región correspondiente, ya que cada canasta "debe representar el consumo promedio del lugar, tomando esta idea de la referencialidad", dijeron las fuentes oficiales, al tiempo que agregaron que el objetivo es hacer listas de precios generales de salida de fábrica, mayoristas y venta al público.

La convocatoria generó gran expectativa entre los empresarios: "Menos productos y algunos nuevos, pero aún sin pauta de aumento informada. Estas semanas serán de definición", indicó el referente de una de las empresas citadas.

El programa Precios Cuidados tiene relevancia en un escenario en el que los precios de alimentos siguen subiendo por encima de la media.

El Gobierno detectó aumentos de precios de entre un 20% y un 85% en alimentos, bebidas y artículos de higiene personal, en las ventas que se realizaron en las dos primeras semanas de septiembre, en distintos supermercados.

La Secretaría de Comercio denunció los aumentos y los registró en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), que todos los días recibe información de los precios de las cadenas de supermercados que abarcan más de 57.000 productos de consumo masivo en todo el país.

Tombolini, a través de su cuenta de Twitter, señaló que se verificó "un crecimiento desmedido de precios de productos en cadenas de supermercados del AMBA". "Por eso, decidimos publicar regularmente un listado de los 30 productos que más aumenten durante la quincena", agregó el funcionario. (NA)