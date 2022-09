Trasladaron a cárceles de máxima seguridad a los detenidos por el ataque a la Vicepresidenta

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, aseguró que "nadie puede pensar" que la denominada banda de los copitos, que atentó contra ella en la puerta de su domicilio, "planificó e ideó la autoría intelectual" del ataque.

Al ejercer su propia defensa como abogada en el juicio oral en la Causa Vialidad, la titular del Senado se refirió a los cuatro detenidos por el intento de magnicidio y remarcó que se trata de la "banda de autores materiales" del hecho.

"Nadie puede pensar que esa banda planificó e ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron", planteó la ex mandataria al exponer a través de la plataforma Zoom desde su despacho del Senado.

Y, al advertir sobre la polémica que se generó por quiénes son los patrocinantes legales de uno de los detenidos, remarcó: "Sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 o 30 metros míos. La asesora de otra diputada... Me siento un tanto en estado de indefensión".

De esta manera, Cristina Kirchner se refirió a los letrados Gastón Marano, quien trabajó con el senador nacional del PRO Ignacio Torres, y Brenda Salva, hasta hace pocos días asesora externa de la diputada nacional del mismo espacio Karina Bachey: ambos representan legalmente a Nicolás Gabriel Carrizo, apuntado como líder de la "banda de los copitos".

En ese contexto, la vicepresidenta también vinculó a un sector del Poder Judicial y a los medios de comunicación con el atentado: "Yo hasta el 1º de septiembre pensé que era estigmatizarme, proscribirme, difamarme, calumniarme, pero después me di cuenta de que puede haber otra cosa más atrás de todo esto, porque de repente es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa".

"Intentaron matarme disparando a 15 centímetros de mi cara una pistola", insistió la ex jefa de Estado, quien también rememoró los carteles que aparecieron con su rostro y la leyenda "ASESINA".

Y agregó: "Esto es crear un clima en el que se ha contribuido... En la vida de los argentinos y especialmente en la mía hay tres, o treinta, toneladas de Clarín, La Nación y alguna otra revista en la que se va creando y estigmatizando a una persona, que no por casualidad es mujer".

Tras el intento de homicidio que sufrió Cristina Kirchner, fueron detenidas cuatro personas: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo.

Los cuatro detenidos por el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner fueron trasladados ayer a cárceles de máxima seguridad, por disposición de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La orden de la magistrada al Servicio Penitenciario Federal incluyó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, considerados como "coautores" del intento de homicidio de la titular del Senado; a Agustina Díaz, amiga de Brenda, y a Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como jefe del grupo de los "copitos".

De acuerdo a lo establecido, el primer detenido, Sabag Montiel, quedará alojado en el complejo I de la cárcel de Ezeiza, al igual que Uliarte y Díaz, en tanto que Carrizo fue derivado a la unidad de Marcos Paz.

El oficio de la jueza había sido firmado el 21 de septiembre, y finalmente se concretó este viernes por la tarde. En el pedido, Capuchetti solicitó "extremar los recaudos necesarios a fin de salvaguardar su integridad psicofísica en razón de las particularidades de los hechos investigados".

Por esa razón, los traslados se dieron en el marco de un fuerte operativo de seguridad que tuvo lugar en las inmediaciones del Palacio de Tribunales, donde los imputados fueron ingresados a la alcaidía, la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal.

Este jueves, la Sala I de la Cámara Federal porteña ratificó el rechazo de la excarcelación de Díaz, detenida a partir del cruce de mensajes con Uliarte. Ahora, resta que Capuchetti defina la situación procesal de Díaz así como del cuarto detenido Nicolás Carrizo.

En tanto, ya procesó días atrás a Sabag Montiel y su novia Uliarte por tentativa de homicidio. El pasado 1 de septiembre Sabag Montiel gatilló un arma de fuego a escasos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en momentos en que ella saludaba a manifestantes que la esperaban en las puertas de su casa en el barrio porteño de Recoleta. (NA)