CRAR visita a Logaritmo

Se disputará este sábado la cuarta fecha de la Reclasificación A del torneo Regional del Litoral, en la que CRAR estará visitando a Logaritmo. El partido de primera división a disputarse en Ibarlucea, en las inmediaciones de Rosario, comenzará a las 16 y será dirigido por Pablo Belén. Desde las 12.45 jugarán en pre-reserva y a las 14.15 en Reserva.

El equipo rafaelino, que viene de perder de manera agónica frente a Rowing de local, intentará obtener un triunfo necesario para seguir con aspiraciones de pelear un ascenso. Su rival no ha tenido un buen inicio, con tres derrotas y sumando apenas dos puntos.

La formación inicial de la escuadra dirigida por Quique López Durando será con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Mariano Ferrero (c) y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Facundo Aimo y Nicolás Gutiérrez; Ricardo Brown y Martín Bocco; Leonardo Sabellotti, Santiago Albrecht, Guillermo Brown, Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Los demás partidos de la jornada serán: Rowing vs. Los Caranchos (Javier Legarreta), Universitario de Rosario vs. Provincial (Emiliano Coll) y Alma Juniors de Esperanza vs. Jockey de Venado Tuerto (Fabián Prats).

Posiciones: Rowing 15 puntos; Universitario 11; Los Caranchos 10; Jockey y Alma Juniors 8; CRAR 7; Logaritmo 2 y Provincial 0.