Susana Andereggen y sus libros sobre la inmigración

El jueves por la tarde, en el marco de la Semana del Libro, se llevó a cabo la presentación de "Hacer la América", ensayo escrito por Susana Andereggen, quien tiene varios libros en su haber sobre la temática de la inmigración.

Con el acompañamiento de Susana Merke, presidenta de Escritores Rafaelinos Agrupados, el encuentro fue agradable, con un público numeroso escuchando a las escritoras.

Andereggen, gran conocedora de sus antepasados suizos valesanos y autora dedicada, iluminó con sus libros a la comunidad rafaelina y contó más que una historia; las raíces de su familia y de tantas otras también que se sienten identificadas.

En diálogo con la autora, pudimos recoger detalles de la presentación y de sus sentimientos en torno a esta oportunidad.

"Fue una tarde increíble, preciosa. El Museo Histórico Municipal tiene una sala dedicada a la inmigración y fue el marco ideal para hacer la presentación de mis libros ya que mi escritura siempre está relacionada a la inmigración. Además, me pareció muy interesante la generosidad de ERA, de invitar a escritores de otras localidades a participar de la Semana del Libro. Yo nací en San Jerónimo Norte y tengo mucha relación con la ciudad de Rafaela, ya que una rama grande de mi familia se instaló allí a principios del siglo XX", comentó Susana.

"También me acompañaron las autoridades de la Sociedad Suiza de Rafaela; estaba el presidente, los miembros de la comisión directiva y eso fue muy grato, tenerlos allí. Además, se acercó gente de otras localidades a quienes yo brindo un seminario llamado "Inmigración y narrativa". Eso me puso muy contenta".

Al hablar de Susana Merke, se descubre en sus palabras que comparten más que un presente: "Con Susana nos conocemos porque compartimos un montón de cosas, sobre todos los orígenes; de parte materna ella también es suizo valesana y había una parte de su familia allí reunida. Un músico de Humboldt nos acompañó con la música tradicional de nuestros antepasados, haciendo un cierre que estuvo muy lindo para recordar estas expresiones que nos han legado nuestros ancestros".

Con respecto a sus numerosas publicaciones, Andereggen detalla: "Primero, presenté un libro que escribí en el año 2007, que refiere a la familia Andereggen, que ha trascendido por ser una familia de inmigrantes suizos con todo lo que eso representa, haber dejado su tierra de origen para instalarse en una nueva. Siempre queda una huella de ese desarraigo que hubo en el momento de tomar la decisión de dejar su país. En el libro hay un árbol genealógico con 2400 personas, fue un trabajo importante. Empecé por lo conocido y luego escribí otro libro en coautoría con un autor de Suiza, que cuenta las características de donde venían nuestros ancestros".

"Después hablé de mis últimos libros, donde interviene la ficción; un libro de cuentos y una novela en donde se cuentan las historias de las mujeres de mi familia".

"Finalmente, presenté mi último trabajo, un ensayo literario que se llama "Hacer la América", un anhelo utópico entre objetos y sujetos, donde trato de rescatar, a través de los objetos que trajeron los inmigrantes y que permanece en el seno de esas familias, las subjetividades que los movieron precisamente al dejar sus patrias de origen, al venir a América. Es un recorrido a través de distintos tipos de discursos literarios, históricos, psicológicos y sociológicos en donde retomo voces de diferentes autores de la tradición oral para tratar de redefinir el concepto de "Hacer la América". En la primera página del libro se encuentra una mención al gran Mario R. Vecchioli".

Susana vivió una tarde cargada de emociones junto a sus seres queridos, amigos y colegas. En un posteo de Facebook agradeció la oportunidad y agregó: "Feliz, hermosa fiesta de la palabra".

La Semana del Libro, que culmina hoy con una gran agenda de actividades, expuso a una cantidad enorme de autores rafaelinos y de la región, brindando un espacio para que muestren su trabajo y llevando la literatura local a todos los puntos de la ciudad, con infinidad de propuestas interesantes.