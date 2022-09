Presentación del libro “Micaela, la chica de la sonrisa eterna”

Como se esperaba, el intendente Luis Castellano recibió a los padres de Micaela García, Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano, quienes visitaron la ciudad este viernes para la presentación del libro que retrata la figura y legado de esta joven víctima de femicidio, en el marco de la Semana del Libro.

Participaron del encuentro la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; y la Diputada de la provincia de Santa Fe, Lucila Maria De Ponti.

"Es un orgullo poder recibir a "Yuyo" y Andrea, en el marco de la presentación del libro, que coincide con la Semana del Libro y la presencia de ellos en la ciudad. Cuando empezó la Semana del Libro dijimos que los libros salgan al espacio público, que salgan de la biblioteca, que se encuentren con la gente porque nos sirve para la reflexión", manifestó el Intendente, luego del encuentro.

"A nosotros nos ha servido mucho la capacitación de Ley Micaela dentro del municipio, no solo a los funcionarios públicos, sino también a todos los agentes, porque a partir de esta capacitación se despertaron cosas que estaban ocultas. Muchas mujeres se animaron a hablar, a decir qué es lo que pasaba en sus ámbitos de trabajo, a generar un proceso de diálogo que va implicando cambios. Y estos cambios también hay que analizarlos para después mejorarlos".

"Recibirlos a ellos marca para nosotros lo simbólico, porque si hay algo importante que ha tenido Ley Micaela y lo que significa es que es un símbolo alrededor del cual muchas personas podemos trabajar para que las cosas mejoren en este tema, fundamentalmente de la violencia de género que está en todos lados. Desde el municipio se intenta que vaya atravesando todas las políticas públicas y municipales. Fue una linda reunión y charla", cerró Castellano.



LEY MICAELA Y SU

IMPLEMENTACIÓN

A su turno, Néstor García dijo: “Estamos viniendo desde Salta. Hace casi dos semanas que andamos haciendo cosas. Nos acercamos a la Municipalidad por invitación del Intendente para conversar un poco sobre lo que se estaba haciendo en el municipio respecto a la capacitación de Ley Micaela. Nos dieron una carpeta y nos contaron que está toda la planta municipal capacitada en la Ley”.

“Otra cosa que nos llamó la atención es que están midiendo el impacto de las capacitaciones como marca la ley. Nosotros sólo conocíamos que esto lo estaba haciendo el Senado de la Nación. Ahora podemos contar que en el municipio de Rafaela se está midiendo el impacto que generan las capacitaciones", enfatizó.



PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Como se mencionó anteriormente, en el marco de la Semana del Libro de Rafaela, el periodista Santiago García presentó su libro “Micaela, la chica de la sonrisa eterna”, una obra que surgió tras el femicidio ocurrido en abril de 2017 en Uruguay. El evento se desarrolló durante la mañana de este viernes, previo a la visita al Intendente, en el Espacio Tiza y Karbón.

Según lo que se comentó allí, “el libro es una biografía de Mica; en un 80 % se cuenta desde que Andrea y Yuyo se conocieron y formaron una familia que también tiene otros tres hijos, Alejo, Airton y Jano. Y luego desarrolla la vida de Mica, su infancia, su adolescencia, su militancia política y su paso por el deporte, porque ella pertenecía a la Selección Argentina de Gimnasia Aeróbica Deportiva, su paso por el profesorado de Educación Física y luego se vuelve a la búsqueda de Micaela en Gualeguay, que duró una semana, en abril de 2017. Lamentablemente también la cuestión judicial y todo lo que sucedió previamente para que se diera femicidio de Micaela por la falta de perspectiva en el Estado; y la situación de que hay un femicida de Micaela que se encuentra suelto, Néstor Pavón, el dueño del lavadero que permitió la fuga de Sebastián Wagner, y cuya situación se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, resumió el autor de la obra.

La lucha por justicia no solo generó un impacto social sino que su historia de vida y compromiso con la causa de “Ni una menos” trascendió en el tiempo y dio lugar a la sanción de la ley 27.499, Ley Micaela, a partir de la cual es obligatoria en nuestro país la capacitación en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

Con respecto a su visita a la ciudad, García comentó que “la participación de la feria del libro fue una casualidad. Esto se organizó en función de la agenda nuestra y afortunadamente coincidió. La idea es acompañar a Santiago García, que hizo el libro. Es un periodista de la ciudad de Gualeguay que estuvo más de dos años entrevistando a muchísimas personas que tuvieron contacto con Micaela. Esas entrevistas le dan un sustento a cada párrafo que está escrito, que a nosotros nos conmueve mucho”.

“Aprendimos a conocer cosas de Micaela a través de leer el borrador de ese libro y, para nosotros, haberlo leído nos mostró capítulos muy duros, sobre todo leer, lo que pasó desde que ella salió del boliche y le quitaron la vida, cómo fue que la siguieron. Estaba todo premeditado. Es una parte muy dura que no conocíamos”, agregó.

“Nosotros siempre le pedimos a nuestros abogados que nos dieran la menor cantidad de información posible, solo la que servía para tomar una decisión, por el hecho de que hay que seguir. Muchas cosas no suman y hay cosas que es mejor no saber”.

“En ese libro queda claramente que nosotros, como mamá y papá de Micaela, tuvimos influencia en su forma de ser y también un montón de otras personas que pasaron por su vida. Eso fue construyendo lo que Micaela fue, lo que la sociedad ve que ella fue. Esa semana que la buscamos, pasaron una serie de cosas. Lo primero que se vio fue que con ella hubo una militancia que en general no se hablaba, pero que existía, generando un símbolo sobre todo en la juventud”, concluyó.



CAPACITAR

Durante el encuentro, Cecilia Gallardo indicó: “Hacer entrega del informe de implementación de Ley Micaela en la Municipalidad es muy simbólico y movilizante. Representa el compromiso de esta gestión con una problemática tan profunda como son las violencias por motivos de género”.

“Nos da orgullo escuchar que somos uno de los únicos municipios que logró capacitar a todos y todas sus agentes, como también el reconocimiento por haber monitoreado todo el proceso a través del programa Rafaela Evalúa. Esto permitió reflexionar sobre la práctica, conscientes de que cada capacitación es un momento de sensibilización que tiene un impacto distinto en cada persona”, finalizó.