Con derrota junto a Nadal, la emotiva despedida de Federer

Roger Federer le puso un punto final a su trayectoria deportiva en el primer duelo de dobles de la Laver Cup en compañía de otra leyenda, Rafael Nadal. Fue este viernes en el estadio O2 Arena, de Londres. El resultado no los acompañó, porque cayeron por 4-6, 7-6 y 10-9 contra los norteamericanos Jack Sock y Frances Tiafoe, pero fue una celebración que ningún amante del deporte podrá olvidar jamás.

Al término del partido, con toda su familia al pie de la pista y con sus compañeros de equipo y rivales esperándolo para mostrarle su admiración, Roger Federer no pudo contener las lágrimas. Todo el estadio se fundió en un mismo aplauso y la ovación estuvo a la altura de su inmensa trayectoria. Su despedida es uno de los hitos deportivos más importantes de todos los tiempos y las gradas lo hicieron notar toda la jornada, incluso durante la presentación de los equipos.

"Su Majestad", de 41 años, había jugado su último partido en el circuito fue el 7 de julio del 2021 cuando el polaco Hubert Hurkacz lo superó por 6-3, 7-6 (4) y 6-0 en los cuartos de final de Wimbledon. No obstante, más allá de los resultados, el legado de Roger Federer –ganador 103 títulos en singles (20 Grand Slam) y número 1 del mundo durante 310 semanas– será eterno.



PERDIO EL PEQUE

El argentino Diego Schwartzman perdió ayer ante el griego Stefanos Tsitsipas, en el segundo partido de la Laver Cup, y el equipo de Europa amplió la ventaja ante el Resto del Mundo por 2 a 0. Schwartzman, número 17 del ranking mundial, cayó sin atenuantes ante Tsitsipas (6º) por 6-2 y 6-1, luego de una hora y 16 minutos de juego en el estadio O2 Arena, de Londres.

El dato impensado de la jornada fue que un activista irrumpió en este partido y se prendió fuego a un brazo ante la sorpresa y el estupor de los espectadores. El activista por el cambio climático hizo su ingreso a la pista del O2 Arena en un alto del encuentro, cuando los tenistas ocuparon sus respectivos asientos para un descanso, y se prendió fuego el antebrazo derecho.