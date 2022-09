El 11 de Atlético con un cambio y una duda para recibir a All Boys

A la Crema se le vienen dos partidos en pocas horas, por la Primera Nacional y Copa Santa Fe, que tienen una carga emocional importante.

El domingo, Atlético de Rafaela recibirá 19.30hs a All Boys, por la fecha 35 de la Primera Nacional, donde si gana asegurará su permanencia sin depender de nadie. Empatando o perdiendo también ya podría alcanzar su objetivo, pero deberá esperar de otros resultados. Y si bien por allí pasa su principal atención, el martes, también en el Monumental, estará recibiendo a Colón de Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Un rival, siempre especial, y sumado a que 9 de Julio espera por el ganador en semifinales, todo tiene un sabor especial.

Para el encuentro de mañana el DT, Ezequiel Medrán, deberá realizar un cambio obligado ante la ausencia de Mauro Osores, expulsado la fecha pasada y en su lugar ingresará Jonatan Fleita. Y ahora se le suma una duda: Jonás Aguirre no pudo terminar la práctica futbolística de ayer y hoy será evaluado.

El conjunto albiceleste trabajó ayer por la mañana en Alberdi y el equipo que paró Medrán tuvo a: Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Fleita y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Aguirre o Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de este sábado donde quedarán confirmados los convocados para el cotejo de este domingo.



A SANTIAGO, EL DOMINGO 2

Luego de recibir mañana a All Boys, por la fecha 35, Atlético de Rafaela visitará a Güemes de Santiago del Estero en su penúltimo juego del año en la temporada 2022. Dicho partido será el domingo 2 de octubre a las 16.00hs. En la fecha 37 y última recibirá a Riestra.



INFERIORES DE AFA

Este sábado, los juveniles de Atlético de Rafaela afrontarán una nueva jornada del torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, competencia organizada por la Asociación del Fútbol Argentino. Luego de sumar 14 de los 18 puntos posibles ante Nueva Chicago, el rival será San Telmo, comenzando la jornada a las 9:00. En el predio “Tito” Bartomioli jugarán las categorías Mayores, mientras que los más chicos viajarán a la Isla Maciel.

El Celeste, que comanda la tabla general con 325 puntos, cerrará la fase de grupos ante el Deportivo Morón dentro de siete días.



FÚTBOL FEMENINO

Este sábado, desde las 16:00 y en la cancha principal del predio "Tito" Bartomioli, la Primera División de Atlético recibirá al Deportivo Laferrere, en el inicio de la segunda rueda de la Fase Ascenso de la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino.

Las dirigidas por Juan Wabeke vienen de caer en el Estadio Monumental ante Talleres de Córdoba por 4 a 1, por lo que intentará ir por la recuperación ante un equipo que tiene una unidad más en la tabla de posiciones. El DT convocó a las siguientes jugadoras: Carolina Escala, Kiara Villarruel, Aldana Córdoba, Micaela Moreira, Alana Villarruel, Natalí Pérez, Marianela Gauna, Rocío Albornoz, Camila Juárez, Eliana López, Damaris Cravero, Cintia Heit, Oriana Chávez, Mía Aquino, Rodríguez y Micaela Díaz.

Las posiciones: San Luis FC 30 puntos; Talleres de Córdoba 27; Midland FC 24; Newell’s Old Boys de Rosario 21; Talleres de Remedio de Escalada 18; Arsenal 17; Deportivo Laferrere 14; Deportivo Maipú de Mendoza y Atlético 13; Cañuelas 12; Argentino de Merlo 10; Berazategui FC 8 y Nueva Chicago 7.