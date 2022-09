El gobierno va a convocar a AMSAFE después de los paros

El gobierno provincial dio a conocer durante las últimas horas que convocará a AMSAFE, el gremio que nuclea a los docentes públicos, después de los paros de 72 horas que tienen previsto realizar la semana que viene. Hay conversaciones informales tratando de buscar acuerdos, pero los maestros ya ratificaron los tres días de paro previstos para la semana próxima y se evalúa una convocatoria para continuar el diálogo a fin de septiembre. Por su parte, en Casa de Gobierno ratificaron que realizarán el descuento de los días no trabajados durante agosto.

Cabe destacar que durante el mes pasado, el reclamo al gobierno provincial lo habían realizado varios gremios de la administración pública (ATE, UPCN, AMSAFE, Sadop, Siprus) pero esta vez los docentes públicos son los únicos que sostienen la medida de fuerza tras rechazar la oferta salarial del 31% hasta diciembre con cláusula de revisión.

Desde la Casa Gris ya adelantaron que "la oferta salarial no se modificará". Habrá que esperar para ver cómo se destraba el conflicto. La propuesta fue del 20% para septiembre (estaba previsto que sea del 8%, lo que significa que el aumento será del 12%), octubre 7%, para noviembre 7% mientras que en diciembre se suma un 5% y una cláusula de revisión. Según lo ofertado, el aumento salarial anual llegaría al 77%. Pero en una votación muy pareja, los docentes de AMSAFE rechazaron el ofrecimiento.



CONVOCAN A

LOS MINISTROS

Agosto y septiembre presentaron una situación más que compleja en el marco de la educación en la provincia de Santa Fe. La puja se da entre el gobierno y los gremios por las propuestas salariales, con paros que impactaron en la presencia de los niños y niñas en las escuelas. En este sentido, la preocupación por la dilatación del conflicto docente llegó a diputados de la provincia, quienes aprobaron invitar al recinto al Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, y a la Ministra de Educación, Adriana Cantero, para que ambos informen sobre la situación del conflicto gremial con AMSAFE.

Una de las diputadas que motivó la convocatoria fue Matilde Bruera del espacio "Lealtad Kirchnerista", quien indicó en charla con LT10 que "este es un conflicto que no debería ser tan complejo porque existe una legislación que obliga a cumplir con las paritarias y acordar en este proceso de negociación". Además explicó que los docentes no han aceptado hasta ahora la propuesta del gobierno por lo que "este proceso debería ser de diálogo pero lamentablemente se complica cuando el gobierno provincial propone descontar los días no trabajados, eso en el medio de una negociación paritaria es una forma de presionar a los dirigentes gremiales y a todos los maestros que están plegados a la medida de fuerza".

"Consideramos con varios diputados en convocar para que nos expliquen y nos mantengan al tanto de lo que pasó en la negociación porque tenemos distintas versiones. Sí nos parece que hay que respetar la legislación que regula la paritaria y hay que respetar los derechos de huelga, y descontando los días no se respeta" expresó Bruera.



PAROS DESMEDIDOS

El conflicto entre el gobierno provincial y los docentes sigue activo. El rechazo a la oferta salarial fue seguido de una medida de fuerza de 72 horas que se concretó los días martes, miércoles y jueves de esta semana, y que por lo visto, se replicará la próxima semana, concretando seis días de paro para este mes.

En diálogo con LT10, Eduardo Massot, subsecretario de Empleo de la Provincia manifestó que "quienes deciden no dar clases son los docentes, en una decisión por un conflicto de reposición salarial. Acá no estamos hablando de que la provincia como empleadora les debe dos meses de sueldo. La provincia ha cumplido estrictamente con su obligación de pagar los salarios y con la paritaria firmada y acordada hasta el mes de septiembre. Se les hizo en septiembre una propuesta salarial que entendemos que va a ser una de las mejores de la región y del país, con una revisión al mes de diciembre que tiene un piso del 5%".

Además, detalló que si bien "parece bajo, demostramos que las revisiones son concretas y ciertas. En septiembre era del 8% y lo elevamos un 12%, y la de diciembre también va a ser analizada". Sobre los paros, Massot aseguró que son "totalmente desmedidos (...) a pesar de que los respetamos pero no los compartimos porque esa no es la salida, no es la solución, y va a quedar demostrado, porque la provincia de Santa Fe no incumplió con ninguna norma".

Por último, afirmó que "nuestra paritaria está abierta, pero si es cierto que hay una imposibilidad de dialogar cuando hay medidas de fuerza, el paro es no diálogo".