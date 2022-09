Reforzarán las dosis de la campaña de vacunación

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe comenzará el 1 de octubre una campaña de vacunación contra el sarampión, paperas, rubéola y poliomielitis mediante la aplicación de dosis para estas enfermedades, adicionales a las establecidas en el Calendario Nacional. La población objetivo estará compuesta por niños y niñas en el rango que va desde los 13 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días de vida.

Se trata de dosis extra a las del esquema establecido en el calendario nacional, gratuito y obligatorio para estas enfermedades (triple viral para sarampión, paperas y rubéola y salk para Poliomielitis); y se aplicarán independientemente de si ya recibieron antes alguna de ellas.

Al respecto, la responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la provincia, Soledad Guerrero, explicó que la OPS/OMS recomendó a algunas países del mundo, y específicamente a los de las Américas, esta campaña para evitar el resurgimiento de enfermedades erradicadas en el país. Es por ello que la misma se realizará en las 24 jurisdicciones sanitarias de Argentina.



SARAMPIÓN, RUBÉOLA

Y RUBÉOLA CONGÉNITA

Respecto de las enfermedades que se previenen con la vacuna triple viral, Guerrero explicó que “Argentina no presenta casos endémicos de sarampión desde el año 2000; ni de rubéola y síndrome de rubéola congénita desde el 2009”. “No obstante –advirtió la responsable del PAI de la provincia–, ambos virus continúan circulando en otros países y, ante la disminución de las cobertura de vacunación que se registró en los últimos años, que se profundizó durante la pandemia de coronavirus, existe mayor riesgo de importación de casos y desarrollo de brotes posteriores”. “Según recomendación de la OPS/OMS y en consenso con Salud de la Nación y las provincias, cada 4 años aproximadamente se realizan estas ‘Campañas de Seguimiento’, en las que se da una dosis extra de esta vacuna a chicos de 13 meses a 4 años inclusive, según acumulo de susceptibles (cantidad de personas en riesgo potencial de desarrollar formas graves, muerte y secuelas); que, en el caso de Santa Fe, son 175.000 niños, distribuidos en los 19 departamentos”, profundizó Soledad Guerrero. Y recordó que de este modo “no sólo se protege a quienes reciben la vacuna, sino también a quienes no pueden hacerlo: personas con inmunocompromiso, gestantes y menores de 1 año, generando inmunidad colectiva”.



SEGUIR PREVINIENDO

LA POLIOMIELITIS

Soledad Guerrero recordó que “desde 1984 Argentina está libre de circulación de poliovirus en su forma salvaje. Y que si bien el poliovirus salvaje tipo 2 y tipo 3 fueron erradicados en el mundo, aún circula el salvaje tipo 1 en Afganistán y Pakistán”. “La OMS considera entonces que el riesgo de propagación internacional de la enfermedad persistirá mientras existan territorios con circulación de poliovirus y bajas coberturas de vacunación”, agregó. Pero el dato, no menor, es que en Argentina hay circulación ambiental del poliovirus atenuado. “Hasta hace dos años se usó la vacuna Sabín Oral para inmunizar, una formulación a virus atenuado y quienes la recibieron eliminan ese virus atenuado en la materia fecal”, alertó Guerrero. Y fundamentó: “La circulación ambiental puede provocar mutaciones de este virus vacunal, algo que ha ocurrido en otros países. Los cuadros que provocaron no ha sido tan graves como los del virus salvaje, pero tenemos que seguir realizando vigilancia epidemiológica cuando se presenta un caso de parálisis en menores de 15 años. Además, reforzar y garantizar la vacunación con la formulación inyectable contra la poliomielitis, la Salk”. Completando, también la responsable del PAI en la provincia dijo que un 10 por ciento, aproximadamente, de las vacunas pueden no generar inmunidad, lo que se considera “falla primaria en la vacunación”, esto justifica las campañas excepcionales con dosis extra, con independencia de las aplicadas por Calendario.



ALGUNAS CLAVES

Finalmente, Soledad Guerrero y enumeró algunos datos importantes sobre la campaña:

* Para sostener la eliminación de los virus del sarampión, rubéola y poliomielitis, del país y de la región, es fundamental mantener coberturas de vacunación superiores al 95 por ciento; y un sistema de vigilancia capaz de detectar y contener en forma oportuna posibles casos importados.

* Desde el 1 de octubre se vacunará, como se dijo, a todos los niños y las niñas de 13 meses a 4 años inclusive.

* Deben recibir una dosis de la vacuna triple viral y una de la vacuna antipoliomielítica (Salk, inyectable), independientemente de las dosis recibidas previamente, el mismo día.

* La triple viral previene el sarampión, rubéola y paperas. La vacuna Salk previene la infección por poliovirus 1, 2 y 3, y la pueden recibir personas inmunocomprometidas.

* Estas dosis adicionales son gratuitas, obligatorias y forman parte de una campaña nacional de seguimiento, que se realiza aproximadamente cada cuatro años.

* Se aplicarán en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia desde el 1 de octubre sin orden médica.

* Las mismas se pueden coadministrar con la vacuna contra el COVID-19 y con cualquier vacuna del calendario nacional.

* El sarampión es tres veces más contagioso que el Coronavirus y provoca muertes y secuelas graves en menores de un año. La poliomielitis provoca parálisis y puede dejar secuelas graves.