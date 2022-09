La Provincia avanza en políticas públicas integrales en materia de cannabis medicinal

El Gobierno provincial, por medio del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través del Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal (CIDCaM); el Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E. (LIF SE) junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), continúa trabajando en el fortalecimiento de políticas integrales de investigación, desarrollo y producción de Aceite de Cannabis para uso medicinal.

En ese marco, este viernes, el diputado nacional, Roberto Mirabella, acompañado por la concejala de la ciudad de Santa Fe, Jorgelina Mudallel, visitaron el CIDCaM ubicado en Monte Vera. Fueron recibidos por la subsecretaria de Proyectos de Innovación Productiva del Ministerio y responsable del CIDCaM, Eliana Eberle y las directoras del LIF SE, Elida Formente y Analía San Román. También participaron del encuentro la directora Provincial de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de Santa FE, Romina Sonzogni; representantes de "Madres que se plantan", referentes de la "Asociación Conectar Santa Fe" y demás trabajadores/as del CIDCaM y LIF.

Durante la visita se recorrió el proyecto provincial para el desarrollo experimental del cultivo de Cannabis sativa L. para la obtención de aceites de calidad medicinal estandarizada en la provincia de Santa Fe. Esta iniciativa surgió a partir del año 2019, desde el inicio de la actual gestión con el gobernador Omar Perotti, para dar respuesta a una demanda histórica de la sociedad civil, en especial de las madres que cultivan. En este camino, se decidió avanzar en políticas públicas integrales que aborden esta necesidad desde todas sus aristas: investigación, desarrollo, producción y generación de un conocimiento transferible.

Sobre la visita, Eberle comentó: “La presencia del diputado nacional ratifica el impulso para el desarrollo de este proyecto de cannabis medicinal dentro de la provincia de Santa Fe. Para nosotros es una enorme satisfacción que nos visite en el Centro, significa una apuesta al desarrollo de este nuevo tipo de cultivo. Se detecta un gran potencial en toda la cadena de valor, desde una perspectiva de necesidad medicinal y, en la actualidad, con gran apuesta al desarrollo productivo e industrial. Sobre esta nueva industria dentro de la política provincial, Eberle destacó que “no solo genera un gran ingreso de capital hacia los desarrollos agroindustriales sino que también genera un gran desarrollo de capacidades técnicas de empleo y de cadenas de valor agregado”.

Por su parte, Mirabella puntualizó: “En estos últimos tiempos se avanzó en la investigación para desarrollar aceite de cannabis medicinal. Se dieron grandes pasos, en principio un impulso muy importante de madres y padres que tratan a sus hijos de manera paliativa con aceite de cannabis, como es el caso de la epilepsia. El LIF importa determinados tipos de activos para desarrollar el aceite, hasta que se firmó un convenio con el Ministerio de Producción y el INTA. Hoy tenemos una primera plantación, que se cosechará en un mes. Esto genera un desarrollo particular y único en Argentina, que implica transferencia de conocimiento a muchos productores que quieren impulsar esta actividad. Es un sector que además va a generar empleo y alternativas productivas en la región. También hay una dimensión muy importante vinculada a la salud, que el Estado tomó gracias al impulso de las familias”.

La finalidad primordial de este proyecto tiene que ver con la producción y transferencia de conocimiento, con asegurar políticas públicas que garanticen la accesibilidad de la información a toda la sociedad. En este sentido, Formente, aseguró: “La visita del diputado y la concejala es muy importante para seguir avanzando en la articulación y en la generación de herramientas legislativas que puedan contribuir a este proyecto provincial de cannabis. También contribuye a la transferencia de conocimiento y el intercambio que es tan virtuoso para seguir avanzado en este proyecto que se caracteriza por su entramado científico – tecnológico; por su lógica productiva de derecho a la salud y de vinculación; y la articulación de todas las áreas del gobierno provincial y nacional”. Actualmente, agregó Formente, “estamos esperando la reglamentación de la Ley 27669 que tiene que ver con el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para seguir avanzando en este proyecto”.

Para finalizar, Mudallel expresó que “se trata de una demanda que la sociedad tiene, de las madres que llevan adelante esta lucha hace mucho, que decidieron cultivar para generarle una mejor calidad de vida a sus hijos/as, hoy tiene el reconocimiento del Estado. Por eso, que desde el Gobierno Provincial se haya tomado la decisión de avanzar en la materia y que hoy estemos dando pasos realmente importantes para que después el LIF, nuestro laboratorio farmacéutico público, pueda generar el aceite y distribuirlo públicamente es un avance y un logro muy importante. Avanzar en este proyecto significa mayor salud pública, mayores derechos y hacerse cargo de una situación que sucede. Significa el Estado haciéndose cargo para garantizar una mejor calidad de vida”.



PIONERA EN EL

ANALISIS DE CANCER

El cáncer es la segunda causa de muerte en la provincia, con un alto impacto sanitario en la atención y asistencia, sobre todo orientado al control de síntomas. Es por ello que, desde el gobierno provincial, a través de los Ministerios de Salud y Producción, Ciencia y Tecnología, desde el Programa de Cuidados Paliativos y la Agencia de Control del Cáncer se dispuso una reunión de consenso multisectorial para abordar la temática del uso del cannabis medicinal en pacientes con cáncer. El secretario de Salud, Jorge Prieto, sostuvo que “la provincia dio un puntapié inicial en octubre produciendo aceite de cannabis. Hoy tenemos que tener un compromiso de continuar con la investigación que hace a otros tratamientos”. “Es algo que tenemos que tener en cuenta porque es una sustancia medicinal que mejora la sintomatología con menor utilización de otros medicamentos y con un componente bajo de efectos secundarios”, explicó. La provincia también es “pionera en un centro de investigación que nos permite seguir avanzando en soberanía sanitaria, para generar una producción propia 100% santafesina”, manifestó Prieto. Por su parte, la directora de la Agencia de Control del Cáncer, Graciela López Degani, destacó que esta primera reunión de consenso multisectorial con referentes de todo el país es un paso muy importante. “Lo que queremos es comenzar a trabajar con la evidencia científica, que no es demasiada en esta patología y en el tratamiento de pacientes con cáncer, desde el abordaje de cuidados paliativos”, detalló. “El objetivo es avanzar en trabajos de investigación, proyectos desde el consenso donde estemos todos involucrados”, agregó. En la jornada se escucharon “diferentes experiencias a nivel nacional, los diferentes enfoques, la evidencia científica, lo que involucra a las áreas legales, las organizaciones de pacientes para avanzar así con una base sólida desde lo legal con nuestros pacientes porque creemos que lo vamos a poder utilizar. Vamos a poder realizar formulaciones terapéuticas adecuadas para diferentes indicaciones médicas. Esto es algo que debemos realizar con mucho rigor científico, por ello hemos convocado a personas e instituciones de todo el país”. Si bien existen experiencias similares en el país, “aún no están desarrollando medicamentos con aval científico. Se habla de experiencias de cultivo pero por fuera del mercado medicinal. Desde luego sabemos que se utiliza para la epilepsia refractaria, nuestro laboratorio provincial aborda esta temática también y por ello la presencia del LIF”, explicó López de Degani.