Congelan los precios de la ropa hasta diciembre

El Gobierno nacional firmó con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y con empresas del sector textil un acuerdo "voluntario" para mantener hasta el 1 de diciembre los precios de la ropa. Los valores de referencia que serán tomados son los que las prendas registraron el 5 de septiembre pasado.

El entendimiento se alcanzó ayer por la tarde en una reunión celebrada en el Palacio de Hacienda, que fue encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y por el secretario de Comercio, Matías Tombolini. La medida comprende los precios de más de 60 marcas que estarán disponibles en todo el territorio nacional en shoppings, supermercados y locales propios de las firmas. Además, dispone que a partir del 1 de diciembre y por el plazo de 180 días los precios se adecuarán en relación a la variación del tipo de cambio oficial.

De acuerdo con lo informado oficialmente, rubricaron el entendimiento las marcas 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, y Grimoldi.

También las empresas Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus.

A los que se sumaron además Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara, y por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

El entendimiento prevé mecanismos por parte de la Secretaría de Comercio para auditar y verificar el cumplimiento del mismo.

Al respecto, Massa sostuvo que "son medidas que responden a estabilizar la situación para poder proyectar la competitividad exportadora de las empresas, el orden en los precios y la estabilidad macroeconómica".

Por su parte, Tombolini resaltó: "Este acuerdo nos da previsibilidad para cuidar el bolsillo de las y los argentinos y por eso celebramos el esfuerzo por parte de la industria” y señaló que trabajarán "juntos para mejorar la oferta y para que el sector pueda exportar más”.

En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, dijo que "nosotros nos hacemos responsables de que este acuerdo se cumpla y lo hacemos con convicción porque, como cualquier empresario argentino, queremos que el país salga adelante”.