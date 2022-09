Funes de Rioja pidió a Massa no frenar la cadena productiva

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió ayer durante más de tres horas con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), con el objetivo de repasar el trabajo conjunto que viene realizando el Gobierno con los sectores fabriles para sostener el nivel de actividad en el marco del ordenamiento de las variables macroeconómicas.

Al finalizar la reunión, Massa, que llevó al encuentro en la sede de la UIA entre sus temas de agenda el llamado dólar-Qatar que evalúa impulsar el Palacio de Hacienda, expresó: "Tenemos que trabajar juntos, pero eso implica responsabilidad de todos. No puede haber situaciones que paren la producción de nuestras empresas ni abusos de aquellos empresarios que reciben beneficios del Estado".

Por su parte, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, sostuvo al término del cónclave: "La principal preocupación es que no haya interrupción de la cadena productiva, por lo que es necesario asegurar los insumos importados intermedios que hacen al producto final". Respecto a eso, Funes de Rioja reconoció que principalmente en agosto se produjeron frenos de algunas líneas de producción.

La escasez de dólares fue uno de los principales temas que se discutieron: Funes de Rioja hizo hincapié en que se debe otorgar prioridad al pago de importaciones de bienes de producción. "Hay que buscar la justa aplicación", remarcó.

Otra preocupación industrial tratada en lo concerniente al aseguramiento de la cadena de producción y la disponibilidad de insumos fue la incorporación de las fechas de liquidación a las SIMI de importación.

De esta manera se buscará que el importador tenga mayor certeza y previsibilidad de cuando se podrá hacer los pagos correspondientes. Siendo así, evitaría el obstáculo del Banco Central con los cupos, y podría de una manera más dinámica acceder al mercado único y libre de cambio.

El titular de la UIA se mostró conforme con la reunión y coincidió en que hay capacidad para aumentar la productividad, lo que debería redundar en incremento de empleo, sobre todo, formal, que es uno de los indicadores más complejos que tiene el país.

Desde la UIA estimaron que para volver el mejor momento histórico de ocupación hay 250.000 puestos de trabajo más por crearse en la Industria.

De esta manera se buscará que el importador tenga mayor certeza y previsibilidad de cuándo podrá hacer los pagos correspondientes. Siendo así, evitaría el obstáculo del Banco Central con los cupos, y podría de una manera más dinámica acceder al Mercado Único y libre de Comercio.

En otro orden de cosas, se destacó la baja del índice de desocupación y se remarcó que eso no sería posible de ninguna manera si se detuviera la producción. "Quizás hay mucho más que puede crecer la producción, en la medida que el horizonte se vaya despejando", afirmó Funes de Rioja.

Por otra parte, de la lista de temas que los industriales pusieron sobre la mesa, expresaron la preocupación por el adelanto de ganancias, que entienden es "anticipo sobre anticipo", y el consenso fiscal, que sospechan resultará en una suba de impuestos a los Ingresos Brutos y tasas municipales. Ambos factores, afectan el capital de trabajo, por lo que aspiran a que se tome en consideración. Respecto de las altas tasas, entienden que por el momento "no hay otro remedio". (NA)