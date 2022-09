El "León" sigue rugiendo en la Copa

(Por Darío Gutiérrez). - 9 de Julio sigue copado y ya está entre los cuatro mejores del torneo provincial. En la fresca noche del jueves le ganó merecidamente a Unión de Sunchales por 1 a 0, haciéndose fuerte en el Germán Soltermam donde fue respaldado por una muy buena concurrencia de sus hinchas. Además se llevó el premio de 750.000 pesos y ahora espera por Atlético o Colón, sabiendo que cuando se juegue ese partido (aún sin confirmación), a quien sea rival lo esperará también en el Coloso.

El equipo juliense hizo un muy buen primer tiempo. A Marcelo Werlen -que sigue invicto en su regreso al banco- le salió bien el ingreso como titular del debutante Brian Peralta y dejar en el banco a Gastón Monserrat. El jugador que vino de Brinkmann para este torneo y el Regional, mostró la aptitud indispensable para jugar en el León, es decir sacrificio, pero además interesantes condiciones técnicas y orden táctico jugando del medio hacia la izquierda. Y como plus hizo el gol del triunfo, en una jugada que inició quien fue la figura del partido, Martín Sterren, ya que el juvenil con su tranco largo fue indescifrable para la defensa visitante, se sacó un par de defensores, le hicieron falta pero el árbitro dio ley de ventaja y derivó en Ibáñez, que con inteligencia asistió a Peralta que le pasó al costado y definió con un zurdazo cruzado para batir a Romero.

Desde ese momento y hasta el final de la primera etapa, el "9" convirtió en figura al arquero sunchalense que le sacó el segundo a Ruiz Díaz y Sterren, y en otra Ibáñez definió mal ante un error garrafal en la salida de Barraza.

En el segundo tiempo Grazziosi hizo cuatro cambios de entrada, pasó a defender con tres, y con Mayenfisch junto al trabajo de Kity Sánchez, tuvo un poco de mejor manejo de balón. Pero igualmente estuvo muy tibio en los metros finales.

El "9" del complemento fue mucho más cauteloso, jugando a administrar la ventaja y esperando de contra. Estuvo cerca Peralta otra vez con un tiro alto, en una de las más claras.

Unión se jugó el todo por el todo en los minutos finales y obligó en el descuento a Gómez a salvar su arco ante un remate de Sánchez. Fue para 9 de Julio y está bien, por primera vez está en semifinales de la Copa Santa Fe y su gente lo celebra.



9 DE JULIO 1 - UNIÓN 0

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Juan Bonnin (Liga Santafesina).

9 de Julio: Joaquín Gomez; Agustín Vera, Facundo Centurión y Andrés Velazco; Maximiliano Martinez, Facundo Maldonado, Brian Peralta (76' Agustin Tosetto) y Sebastián Acuña; Martín Sterren y Wilson Ruiz Díaz (90' Gino Carignano); Maximiliano Ibáñez (85' Gastón Monserrat). Sup: Luciano Trejo, Santiago Burkhard, Lautaro Ocampo y Augusto Baldesarre.DT: M. Werlen.

Unión de Sunchales: Lautaro Romero; Ronaldo Welchen (45' Raúl Chamorro), Santiago Barraza, Alejandro Siben y Lucas Sánchez (69' Federico Salame); Francisco Robles, Nicolás Pautasso (45' Martín Caballo), Uriel Funes (45' Germán Mayenfisch) y Cristian Sánchez; Augusto Magoia y Alfredo Pussetto (45' Braian Otero). Sup: Gonzalo Gonzalez y Lautaro Peralta.DT: Walter Grazziosi.

Primer tiempo: a los 22' gol de Peralta (9).