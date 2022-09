Terminó el paro docente y Perotti dijo que del conflicto se sale con diálogo

Con moderación para no romper los canales de diálogo, el gobernador, Omar Perotti, cuestionó a los docentes nucleados en Amsafe por la continuidad de los paros que dejan a miles de alumnos santafesinos sin clases a la vez que reivindicó la política salarial para el sector público. En Coronda, donde junto a su par cordobés Juan Schiaretti anunció el llamado a licitación para construir un acueducto interprovincial, el mandatario santafesino consideró que del conflicto "se sale dialogando, como hemos salido todas las otras veces, no hay otra forma".

"Tenemos la vocación plena de seguir dialogando con ellos, tenemos la voluntad de hacerlo. Cuando hay un paro adelante es difícil hacerlo, pero seguimos apostando a eso, seguimos con lo que entendemos es una muy buena propuesta la que se ha hecho. El 90% de todos los trabajadores públicos de la Provincia ha aceptado, nosotros incluso en el tema de los docentes, hemos extendido el pago a los jubilados como si ese acuerdo estaría aceptado. La voluntad de acordar, de llevar adelante una política educativa sin más días de clases nos parece central y clave y ojalá se pueda dar", subrayó Perotti.

El Gobernador afirmó que "no tenemos en ninguna provincia la cantidad de días de paro que hemos tenido en Santa Fe y no tenemos precisamente el peor sueldo, somos de los mejores sueldos y en esta provincia, además del sueldo, cada uno puede disponer de la Billetera Santa Fe que suma a su bolsillo, pueden disponer del Boleto Educativo Gratuito que suma a su bolsillo, cosas que no están en otras provincias, por eso creo que esto tiene que llevar a una discusión entre el propio gremio, entre todos los docentes".

Perotti admitió que "la pérdida del poder adquisitivo no la puede negar nadie, y el deseo de que a fin de año podamos sentarnos para revisar es el compromiso". Asimismo, indicó que "hay voluntad desde el primer día, hay una rica acción de trabajo en la paritaria técnica, en la paritaria pedagógica, ojala también de allí puedan venir elementos que sirvan para poder destrabar esta situación y tener lo antes posible a todos nuestros chicos y chicas en la escuela".

Mientras tanto, Amsafe cerró ayer un paro de 72 horas con un importante nivel de adhesión más allá de que el Gobierno abrió las escuelas para garantizar la libertad de trabajo a los docentes que decidieran no acatar la medida de fuerza y mantener el servicio de copa de leche.

Por tanto, hoy se reanudará el dictado de clases en todos los niveles educativos, inicial, primario, secundario y terciario, pero solo por un par de días. Es que el martes comenzará un nuevo paro por 72 horas. Una vez que se cumpla esa medida de fuerza se estima que el Gobierno provincial convocará a una nueva reunión paritaria a Amsafe, el único gremio del sector público santafesino que rechazó un incremento salarial del 31 por ciento de septiembre a diciembre, con cláusula de revisión en este último mes. La semana pasada, ATE, UPCN, los médicos de AMRA y Siprus, junto a los sindicatos docentes de Sadop, AMET y UDA aceptaron el ofrecimiento de la Provincia, que totaliza un ajuste salarial del 77 por ciento en todo el año, el mismo que no quiso Amsafe.

En tanto, el incremento que acordaron los municipales, del 35% entre septiembre y diciembre que representa un 81% en todo el año, dejó en una incómoda situación al Gobierno provincial y a otros gremios de la administración central.

¿Cuál es el aumento que esperan desde Amsafe? Una pista la dio el secretario General del gremio, Rodrigo Alonso, cuando apuntó que "el gobierno nacional acordó en la paritaria docente el 82% de aumento al mes de diciembre, por eso creemos que el gobierno provincial está en condiciones de mejorar la propuesta".

Desde que se reanudaron las clases el pasado 2 de agosto, ya se llevaron a cabo 14 días de paro y aún restan 3, demasiado para menos de dos meses, imposible sostener cualquier proceso educativo.



FUERTE RECLAMO

EN DIPUTADOS

El conflicto salarial docente generó fuertes críticas de la oposición en la Cámara de Diputados, donde los legisladores se mostraron con carteles sobre las bancas con la leyenda "la educación no se ajusta". El diputado sunchalense, Pablo Pinotti, cuestión "la no gestión de Perotti... no dialogar, no jerarquizar a los docentes, no invertir en educación influyó directamente en que los niños y niñas de Santa Fe perdieran más de un mes de clases este año sumado a la perdida de aprendizajes durante la pandemia".

"Por estas razones, es necesario que el gobierno provincial implemente las medidas necesarias que garanticen una educación de calidad en los niveles primario, secundario y superior de toda la provincia compensando la pérdida de aprendizajes. El ciclo lectivo 2022 es clave para la compensación y recuperación de los aprendizajes perdidos. Por ello es indispensable que Perotti encamine sus esfuerzos en priorizar la educación, poner freno a la virulencia actual y privilegiar el diálogo con docentes y sus representantes gremiales", sostuvo Pinotti. "Los niños y niñas necesitan estar en las aulas, compartiendo junto a sus pares un proceso de aprendizaje de calidad que los acompañará durante toda la vida", concluyó.

Un día antes, el bloque de diputados y diputadas socialistas dimensionó los costos de la crisis: "La educación dejó de ser una prioridad en Santa Fe. Es la primera vez en mucho tiempo que se suceden tantos días de paro docente: 22 en total en lo que va del año, de los cuales 15 fueron en los últimos dos meses. Una situación que no ocurrió nunca durante los 12 años de gobiernos progresistas".