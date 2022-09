Llega la versión SUV de la Fiat Toro, con motor turbo

Fiat está desarrollando un SUV totalmente nuevo basado en la Toro, su pick up compacta, para competir en el segmento mediano. Se fabricará en Brasil y, si no sucede nada raro, se venderá en la Argentina aunque todavía no hay una fecha confirmada.

El nuevo SUV de Fiat utilizará la plataforma de la pick up Toro y de los Jeep Renegade, Compass y Commander. Al igual que éstos, se producirá en el polo industrial de Goiana. Si bien desde la automotriz no se pronunciaron al respecto, algunos rumores anuncian al SUV como un modelo con tres filas de asientos; es decir, con espacio para siete pasajeros.

Stellantis ya tiene un SUV de siete plazas de producción regional, el Jeep Commander. Sin embargo, tiene un posicionamiento de precio muy elevado para las aspiraciones de los clientes de Fiat. Y podría ser dentro de la gama una opción de siete asientos más accesibles. Así, conviviría también con el Compass sin competir entre sí.

En la gama de Fiat, el futuro SUV con base Toro se posicionará por encima del Pulse y del Fastback, el SUV coupé que ya está confirmado para el mercado argentino en 2023.



TORO RANCH

Fiat tiene todo listo para el lanzamiento de la nueva Toro Ranch en la Argentina. Es una versión que sumará a la gama de la pick up compacta y convivirá con las Freedom, Volcano y Ultra.

La nueva Fiat Toro Ranch es “un vehículo basado en la versión Volcano que suma mayor sofisticación y viene a completar la gama SUP”, comentaron desde la automotriz italiana.

Esta variante viene equipada con central multimedia táctil de 10,1 pulgadas, parrilla frontal diferenciada, sistemas avanzados de asistencia a la conducción (frenado autónomo de emergencia, aviso de salida de carril y regulación automática de faros), espejos exteriores cromados, molduras laterales específicas, barra de protección para luneta, barra de protección cromada lateral, estribos cromados y asientos de cuero con acabados exclusivos en tono marrón.

Además, la Toro Ranch 2022 incluye insignias alusivas a la versión en las puertas delanteras y en el interior, que presenta acabados oscurecidos, panel terminado en marrón y alfombras específicas.

Para este nivel de equipamiento, el motor será el turbodiesel 2.0 litros de 170 caballos de potencia, que se asocia a una transmisión automática de nueve velocidades y a un sistema de tracción integral. Es una motorización ya conocida para los usuarios de esta pick up.

El rediseño de la Toro llegó a la Argentina en septiembre de 2021 con novedades en el equipamiento y retoques estéticos para renovarse en el mercado. Entre sus rivales se puede mencionar a la Renault Duster Oroch, la Ford Maverick y la futura Chevrolet Montana, que dará un salto de segmento a partir de la próxima generación. (Fuente TN Autos)