Corren la octava en San Jerónimo Norte

Luego de la obligada suspensión del fin de semana anterior como consecuencia de la adversidad climática, la categoría Los Troncos se presentará entre mañana y el domingo próximo en el circuito permanente del Motor Club de la localidad de San Jerónimo Norte.

En su facebook, la entidad destacó que siguen trabajando tanto en el predio con más bateas de tierra colorada tanto en el circuito mayor como en el que utiliza el Karting, realizando además tareas de poda de árboles para llevar adelante una nueva reforestación.

En ese sentido, expresaron su agradecimiento a la Municipalidad y a la empresa Río Salado.

Se dará cumplimiento en la oportunidad a la octava fecha del Torneo Oficial 2022 y la prueba especial con la participación de invitados estará reservada a la divisional Promocional, la más numerosa del nutrido parque de la especialidad.

Las actividades se iniciarán mañana y se completarán el domingo, de acuerdo con el siguiente cronograma oficial:



Sábado 24: a las 07:00 apertura del predio; a las 09:00 verificaciones administrativas y técnicas; a las 12:00 pruebas libres con este orden de ingreso a pista: Promocional (titulares), Fórmula, Turismo C, Turismo B, Promocional (invitados), TC 2000, Turismo A y TC 4000; a continuación series Promocional (titular).



Domingo 18: a las 07:00 apertura del predio; a las 08:00 series Fórmula, Turismo C, Turismo B, TC 2000, Turismo A, final A Promocional (titulares), final B Promocional (titulares), finales Fórmula, Turismo C, Turismo B, TC 2000, final 1 Promocional (invitados), final 2 Promocional (invitados) y final TC 4000; a las 18:00 ceremonia de entrega de premios y podios.