Responsabilizó al jefe de Policía departamental

Una situación alarmante es la que están viviendo desde hace tiempo vecinos de la pequeña localidad de Grutly, en el departamento Las Colonias de nuestra Provincia, y al respecto Víctor Beltramino, titular de la Comuna se reunió con Martín Molina. jefe de la Unidad Regional XI de Policía con sede en Esperanza, y le planteó sospechas por el no esclarecimiento de los hechos.

En diálogo con Luis Mino, en Aire de Santa Fe, Beltramino dijo "lamentablemente, me da vergüenza decir la cantidad de robos que sufrimos: diez a mano armada, cuatro en zona rural y seis en zona urbana".



UNA FALTA

DE REACCIÓN

Además, se mostró preocupado por la falta de reacción al momento de esclarecer los hechos, y llevar adelante la investigación para determinar responsabilidades.

"No tuvimos respuesta, fui dos veces al ministerio de Seguridad, pero nunca tuve una respuesta. La segunda vez nos atendió Jorge Bortolozzi, y se cambió la cúpula de la Policía de la localidad. Ellos vienen trabajando, a mi modo, bien, pero siguen los robos y no tenemos respuesta de parte de Jefatura", señaló el dirigente comunal.



UNA REUNIÓN

"ACALORADA"

Por otra parte, Víctor Beltramino contó que se había concretado una importante reunión, a la que describió como "intensa, acalorada", de la que participó Martín Molina, y sentenció "quiero respuestas, es la primera vez que Molina baja a la localidad. Le hice los planteos: me da de pensar que hay algo detrás de esto, no se esclareció ninguno de los robos".



DESCRIPCIÓN

DE LOS ROBOS

Tal lo dado a conocer en la mañana de ayer por LA OPINION online, Beltramino describió los 10 robos violentos que hubo en los últimos dos años en la localidad, y dio a conocer que se repiten sin distinguir lugar ni tipo de víctimas, y que entre ellas figuran personas mayores a las que los asaltaron en más de una oportunidad, un matrimonio al que delincuentes ingresaron a su vivienda en búsqueda de moneda extranjera, tamberos y un empleado de la Comuna, a quien golpearon brutalmente y que debió ser hospitalizado.

"Tenemos que dar gracias que no hubo víctimas" con otro tipo de consecuencias, comentó el presidente comunal.



TRÁGICO FINAL

DE UN ROBO

Grutly es una localidad que no llega a 1.000 habitantes, pero tiene 16.800 hectáreas de extensión y Beltramino dijo que los delincuentes tienen salida por todos lados.

Y agregó que uno de los últimos robos fue a un hombre que estaba atravesando un cáncer, y que por la violenta situación vivida se aceleró el proceso de la enfermedad que atravesaba, y falleció.



LO HIZO

RESPONSABLE

Y frente a la falta de respuestas y luego de los duros cruces que mantuvo en la reunión antes mencionada, Beltramino dijo que hace responsable por su vida y la de su familia al jefe de la Unidad Regional XI de Policía.

"Uno sabe a lo que se está exponiendo", dijo. y agregó "estoy cansado de dar la cara ante la gente del pueblo, que a voz alzada me dice '¿qué está esperando, Beltramino, qué haya un muerto?' Yo soy presidente comunal y tengo que dar respuestas, pero acá quien tiene que dar respuesta es la Plana Mayor de la Jefatura de Policía de Esperanza", concluyó.