Alex Luna jugará los Odesur con el Sub 20

Javier Mascherano, seleccionador del Sub-20 argentino, confirmó ayer la lista de 18 jugadores convocados para los Juegos Sudamericanos Odesur 2022 que se llevarán a cabo en Asunción, Paraguay, del 4 al 12 de octubre. Según confirmó la AFA en su página oficial, el volante ofensivo Alex Luna de Atlético de Rafaela integrará el seleccionado argentino en su regreso a las representaciones juveniles desde 2019.

Luna se sumará a los entrenamientos del plantel de Javier Mascherano luego del encuentro del domingo ante All Boys, correspondiente a la fecha 34 de la Primera Nacional, partido a disputarse desde las 19.30 en el Monumental con el arbitraje de Nelson Sosa.

Los citados por Mascherano son: Federico Gomes Gerth (Tigre), Franco Herrera, Jeremías Pérez Tica (Newell's Old Boys), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Thiago Schiavulli, Francisco Marco (Defensa y Justicia), Lautaro Di Lollo, Román Rodríguez (Boca), Tomás Palacios (Talleres de Córdoba), Tomás Silva (San Lorenzo), Maximiliano González, Agustín Rodríguez (Lanús), Lautaro López (Vélez), Axel Encinas (River), Alex Luna (Atlético de Rafaela), Lautaro Ovando (Argentinos), Juan Gauto (Huracán) y Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero).

Argentina participará en el grupo B junto con Ecuador, Colombia y Chile. El Grupo A lo integrarán Paraguay, Venezuela, Uruguay y Perú.

Los dos primeros de cada zona se clasificarán a las semifinales (1A vs 2B, 1B vs 2A) que se jugarán el lunes 10 de octubre, mientras que la final será dos días después. El equipo de Mascherano tendrá su debut el martes 4 de octubre ante Chile, luego enfrentará a Colombia (6/10) y a Ecuador (8/10).El plantel, según informó la AFA, se reunirá la próxima semana para tres entrenamientos, de lunes a miércoles.



MEDRÁN DEFINE EL EQUIPO

Este viernes por la mañana en el estadio, Ezequiel Medrán definirá el posible once titular para enfrentar al Albo en el partido que puede significar asegurar la permanencia en la categoría para el año próximo. La duda pasa por qué futbolista reemplazará al suspendido Mauro Osores, siendo Jonatan Fleita quizás la principal opción al ser un cambio pieza por pieza. La otra alternativa sería que Agustín Bravo juegue como central y baje Jonás Aguirre como lateral izquierdo.



ARRANCA LA FECHA

Almagro, buscando la clasificación para el reducido, será local ante Quilmes, que procura el pase para la Copa Argentina 2023, en el partido con el que comenzará hoy la 35ª fecha del torneo Nacional. El encuentro se jugará desde las 18.30 en el Estadio 3 de Febrero, con el arbitraje de Pablo Giménez.

La jornada continuará de la siguiente manera:

Sábado: Estudiantes (BA)-San Telmo y Agropecuario-Flandria (15.30), Chacarita-Deportivo Riestra (16.00, DirecTV) y San Martín de Tucumán-Almirante Brown (16.00, DirecTV).

Domingo: Tristán Suárez-Gimnasia (J) (11.00), Brown de Adrogué-Belgrano (13.40, TyC Sports), Guillermo Brown-Güemes (15.30), Mitre-Deportivo Madryn (16.00), Independiente Rivadavia-Alvarado y Deportivo Maipú-Nueva Chicago (17.00), Defensores de Belgrano-Villa Dálmine (18.00, TyC Sports), Atlético Rafaela-All Boys (19.30) e Instituto-Temperley (20.30, TyC Sports).

Lunes: Sacachispas-Deportivo Morón (15.30), Santamarina-Gimnasia (M) (20.30) y Ferro-Estudiantes (RC) (21.10, TyC Sports).