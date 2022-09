Cierran la fase regular de Copa Santa Fe

Tiempo de definiciones en la Copa Santa Fe masculina. Este viernes será clave para definir a todos los clasificados a playoffs y a las series de reclasificación.

En la Zona A, Unión de Sunchales -invicto en cancha, aunque el Tribunal le dio por perdido el partido ante Huracán de San Javier- recibirá a Sanjustino; en la Zona B, Atlético de Rafaela, ya clasificado, a Atlético de Tostado; en la Zona C Quilmes visitará a Atlético María Juana; y en la Zona D, Peñarol visitará a Atlético Sastre e Independiente recibirá a Firmat F.C.

Este es el detalle de la programación, a partir de las 21.30:

Zona A: Unión de Avellaneda vs. Alma Juniors de Esperanza; San Lorenzo de Tostado vs. Huracán de San Javier y Unión de Sunchales vs. Sanjustino (Chaparro y Viotti).

Posiciones: Unión 8-1, Huracán 7-2, San Lorenzo 6-3, Alma Juniors 4-5, Sanjustino 2-7 y Unión (A) 0-9.

Zona B: Cacu de Ceres vs. Platense de Reconquista; Colón de San Justo vs. Brown de San Vicente y Atlético Rafaela vs. Atlético Tostado (Araujo y Angelini).

Posiciones: Platense El Porvenir 8-1, Atlético Tostado 6-3, Atlético de Rafaela 5-4, CACU 4-5, Brown y Colón de San Justo 2-7.

Zona C: Argentino de Firmat vs. Banco Provincial de Santa Fe; Atlético María Juana vs. Quilmes de Rafaela (Mancada y Vadora); Ceci de Gálvez vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe.

Posiciones: Argentino de Firmat 7-2, Rivadavia y Atlético María Juana 6-3, Banco Provincial 5-4, CECI 3-6, Quilmes 0-9.

Zona D: Independiente de Rafaela vs. Firmat FC (Olivero y Méndez); Gimnasia de Santa Fe vs. Atlético San Jorge; Atlético Sastre vs. Peñarol de Rafaela (J. L. Rodríguez y Menéndez).

Posiciones: Gimnasia 9-0; San Jorge 6-3; Sastre 5-4; Firmat 4-5; Independiente 3-6 y Peñarol 0-9.



TORNEO OFICIAL

Se completó el miércoles la 14ª fecha del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol con el partido jugado en Villa Rosas, donde Ben Hur venció al local Peñarol por 55 a 49.Los parciales fueron: 8-11, 19-20 y 36-33.

Las posiciones quedaron así: Libertad 24 puntos; Unión 22; Atlético 20; Independiente 18; Quilmes y 9 de Julio 16; Ben Hur 15 y Peñarol 13. La próxima fecha será la primera, que había quedado pendiente, con estos partidos: domingo 25, a las 20.30, Quilmes vs. Peñarol; lunes 26 a las 21, Libertad vs. Ben Hur; martes 27 a las 21 9 de Julio vs. Independiente y miércoles 28, 21.30, Atlético vs. Unión.