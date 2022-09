Es momento de la sintonía final

(Néstor Clivati, Periodista Acreditado por LA OPINIÓN Qatar 2022). Pasaron casi 4 meses de la última presentación de los albicelestes y aquellas imágenes que nos devolvió Manchester después de la victoria por 3 a 0 ante los italianos, nos resultaban tan estimulantes que, si algunos todavía no estaban convencidos de viajar a Qatar, seguramente encontraron el empujón final al menos para intentarlo.

También recuerdo que esa prueba oficial ante el último Campeón europeo de selecciones, todos la sentíamos como necesaria luego que este equipo en los tiempos de Scaloni, había superado todas las exigencias frente a sus pares sudamericanos una y otra vez, lo que lo convertía en el Rey de América, pero le seguía agregando el suspenso sobre su verdadero nivel frente a las ausencias de compromisos con las potencias del viejo continente.

Luego de alzar ese trofeo en Wembley, la sensación colectiva fue, que ya no le quedaban deudas a saldar y que solo había que esperar el arranque de la Copa del Mundo, último redil de los sueños y de lo que llamamos, la hora de la verdad.

El camino recorrido en las puertas de estos 180 minutos que separan a la Scaloneta del debut en Lusail frente al seleccionado de Arabia Saudita el 22 de noviembre, fue transitado con nobleza de recursos y bríos renovados; esa sucesión de méritos que comenzaron dentro de la cancha, se extendió como reguero a los aficionados que primero, recuperaron el interés de ser espectadores del seleccionado mayor, para después, con latina conducta, subirse a un carro que ya parece desvencijado por la multitud que lo habita y hasta en algunos casos, gastando a cuenta de resultados por venir.

Así las cosas, en nuestro medio, pasamos de ser todo a nada y activarnos nuevamente esa euforia de la que puede dar cuenta, en el último informe FIFA sobre la nacionalidad de los espectadores que compraron tickets para estar en Doha en las próximas semanas, alentando a un equipo del que ya se apropiaron. Solo podríamos agregar frente a las evidencias la expresión: enhorabuena, la antesala del mundial de Rusia, tuvo una pátina de pesimismo tal, que el rápido regreso de ese equipo liderado por Jorge Sampaoli, no resultó ninguna novedad ya que aquella premonición colectiva, fue plenamente ratificada por el pésimo nivel de juego y conductas antideportivas impropias del peso de semejante camiseta.

A partir de esta noche y hasta el próximo martes, el plantel hará un primer campamento en los Estados Unidos para ajustar la señal y repasar los preceptos básicos dentro y fuera de un campo de juego; ambas fases son determinantes para abrigar los grandes objetivos y al parecer, este es el mayor mérito atribuible a este nobel cuerpo técnico que en los últimos 3 años, ha demostrado tener un pulso sensible para integrar ese mundo de egos en el fútbol de elite.



LA INSÓLITA AUSENCIA DE CUTI ROMERO

El cordobés Cristian "Cuti" Romero finalmente no recibió tampoco el miércoles la visa que lo habilita para ingresar a los Estados Unidos y por lo tanto no podrá integrar el equipo titular que el técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, tiene previsto presentar ante Honduras esta noche desde las 21, en el Hard Rock Stadium, de Miami.

El defensor del Tottenham Hotspur junto a Lisandro Martínez, de Manchester United, estaban tramitando desde principios de semana la visa de acceso a los Estados Unidos en Buenos Aires, ya que no lo pudieron hacer previamente en Inglaterra a raíz del asueto administrativo dispuesto en Gran Bretaña por las exequias de la Reina Isabel II.



MESSI JUGARÁ LOS DOS PARTIDOS

El equipo está definido, no lo confirmó para la prensa Scaloni, pero de acuerdo al entrenamiento de ayer, Pezzela jugará en la zaga en lugar de Romero y Nico Tagliafico aventaja en la decisión final al Huevo Acuña, una modificación que, de aprovecharla el ex jugador de Independiente, quedaría ratificada en la titularidad para el debut mundialista.

Después, Giovani Lo Celso que es el titular, y que para fortuna de Scaloni, Unai Emery, entrenador del Villarreal lo empezó a usar en la misma posición que lo hace el DT de la Selección por izquierda, no completó ni 30' en el partido entre el Villarreal y el Sevilla y encendió las alarmas en Ezeiza, a pesar de que no se confirmó si fue por lesión o cuestión táctica. Scaloni lo observó, verificó que el rosarino no estaba del todo óptimo y ahí es en donde aparece la alternativa de Enzo Fernández. El volante está descollando en el Benfica y se metió por la ventana a la gira por Estados Unidos a causa de su gran nivel en Portugal y la baja de Exequiel Palacios, por lesión.

Ante ello, el ex River estaría ante la gran chance de confirmar su lugar en la lista mundialista y la oportunidad de jugar ante Honduras, le permitiría terminar de seducir al cuerpo técnico.

Lo demás ya sale de memoria y con la confirmación que Lionel Messi jugará los dos partidos de esta última prueba, Argentina se perfila para viajar a Medio Oriente con la ventaja de disponer de una nueva identidad de juego y con una base titular indiscutida como hacía mucho tiempo no veíamos en los equipos mayores.

Es verdad que los rivales se parecen más a sparrings que a oponentes, la posición en el ranking de Honduras y Jamaica no admite otra comparación, sin embargo, la estrategia de pulir los últimos detalles ante estos adversarios, es procedente mucho más si ya transitamos la recta final.